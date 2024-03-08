Пенсії з інвалідності — у ПФУ пояснили, які виплати можна отримати у 2024 році

Жінка з телефоном. Фото: Pexels

У Пенсійному фонді України (ПФУ) надали детальне пояснення про те, на які пенсії можуть розраховувати українці з інвалідністю у 2024 році. Зокрема, розповіли про мінімальні розміри таких виплат.

Про це йдеться на порталі ПФУ.

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Як нараховують пенсію з інвалідності

У матеріалах Пенсійного фонду сказано, що величина пенсії по інвалідності встановлюється як процент від розміру пенсії за віком, залежно від групи інвалідності.

Скільки отримують люди з різними групами інвалідності:

люди з інвалідністю I групи мають право на 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи отримують 90% від пенсії за віком;

люди з інвалідністю III групи — 50% від пенсії за віком. До страхового стажу, який впливає на розмір пенсії, додається період з моменту отримання інвалідності до 60 років.

Мінімальний розмір пенсійних виплат по інвалідності встановлено на рівні:

Для людей з інвалідністю I групи — 2 760 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які не мають роботи — 2 520 гривень;

Для людей з інвалідністю II та III груп, які працюють — 2 093 гривень.

Важливо зазначити, що пенсія з інвалідності виплачується з дня офіційного встановлення інвалідності, якщо заява на її отримання подана не пізніше ніж за три місяці з цієї дати. У разі звернення пізніше, пенсія призначається з моменту подання заяви.

Пенсії з інвалідності для військовослужбовців

Пенсії з інвалідності для військовослужбовців встановлюються в разі одержання інвалідності під час виконання службових обов'язків або протягом трьох місяців після звільнення зі служби. Також право на пенсію може бути визнане, якщо інвалідність викликана захворюваннями, які пов'язані з перебуванням на службі.

Розмір такої пенсії обчислюється як певний відсоток від суми грошового утримання, залежно від причини та групи інвалідності.

Люди, які набули інвалідність через воєнні дії, отримують:

І група — 100%;

ІІ група — 80%;

ІІІ група — 60%.

Інші військовослужбовці з інвалідністю:

І група — 70%;

ІІ група — 60%;

ІІІ група — 40%.

Мінімальний розмір пенсії для військовослужбовців з інвалідністю не може бути меншим за:

І група — 650% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, що дорівнює 13 604,50 грн;

ІІ група — 525% прожиткового мінімуму, або 10 988,25 грн;

ІІІ група — 360% прожиткового мінімуму, або 7 534,80 грн.

Пенсії постраждалим внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Виплати особам, інвалідність яких настала внаслідок Чорнобильської катастрофи, розраховуються на основі компенсації за збитки. Основою для розрахунку слугує заробітна плата, одержана в зоні відчуження у період з 1986 по 1990 роки.

Розраховувати таку пенсію також можуть за п'ятикратним розміром мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня кожного року.

Встановлені мінімальні розміри пенсій:

для інвалідів I групи — 8 187,48 грн;

для інвалідів II групи — 6 549,98 грн;

для інвалідів III групи та дітей-інвалідів — 5 048,95 грн.

Ліквідаторам аварії на Чорнобильській АЕС та іншим особам, що постраждали від цієї катастрофи, мінімальний розмір пенсій визначений як:

для I групи — 100% від середньої заробітної плати по Україні за останній рік, з якої були сплачені страхові внески, що дорівнює 13 376,21 грн;

для II групи — 80% від цієї суми, або 10 700,97 гривень;

для III групи — 60%, або 8 025,73 гривень.

Пенсії працівникам прокуратури

Працівникам прокуратури, які отримали статус особи з інвалідністю I або II груп, встановлюється пенсія за інвалідністю, яка складає 60% від їхнього місячного заробітку, за умови, що їхній трудовий стаж у системі прокуратури становить не менше, ніж 10 років.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні з 1 березня 2024 року провели масштабну індексацію пенсій у середньому на вісім відсотків, яка охопила більш ніж 10 млн громадян. Однак підвищення відчули не всі.

Ми також писали про те, що експерти підрахували, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання середньої заробітної плати. Для обрахунку взяли суму у 16 тисяч гривень за місяць.