Пенсії в Україні — відомо, скільки отримають пенсіонери за середньої зарплати

Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов

Експерти підрахували, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання середньої заробітної плати. Для обрахунку взяли суму у 16 тисяч гривень за місяць.

Про це пише видання OBOZ.UA.

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На які пенсії можуть розрахувати українці

Як зазначається, за умови отримання 16 тисяч гривень за місяць громадяни можуть розраховувати на пенсію у розмірі 4,74 тис. гривень. При цьому, за даними Пенсійного фонду України (ПФУ), таку виплату нададуть тим, хто накопичив страхового стажу щонайменше 35 років.

У разі, якщо стаж виявиться менший, 31 рік, то сума пенсії дорівнюватиме 4,19 тис. гривень. Водночас, якщо більше, 40 років, то сума пенсії становитиме 5,42 тис. гривень.

За інформацією ПФУ, у формулі розрахунку розміру пенсії зарплату за останні три роки множать на відношення персональної зарплати громадянина до середньої, на страховий стаж у роках і на 1%. У 2024 році розмір середньої зарплатні за останні три роки становив 13,55 тис. гривень.

Ще від стажу залежить те, у скільки років українці можуть дозволити собі піти на "заслужений відпочинок". Зокрема, для виходу у 60 років — потрібно, щоб був 31 рік стажу. Однак у 2025-му вимоги знову посилять, додавши ще один рік до необхідного страхового стажу. Якщо ж розмір стажу становить 15-30 років, то на пенсію вийти можна у 63 роки, якщо немає навіть 15 років — то в 65-ть.

Як порахувати, скільки доведеться працювати

За словами фахівців, всі громадяни можуть порахувати, скільки їм доведеться працювати. Для цього слід визначити, коли виповниться 60 років і який розмір страхового стажу буде до цього моменту. Звірити стаж можна на офіційному сайті Пенсійного фонду.

У разі, якщо у громадянина 60 років виповниться у 2025 році, то йому необхідно буде мати щонайменше 32 роки стажу.

Якщо у 2026-му — на один рік більше, 33 роки.

Якщо шістдесятиріччя настане у 2027-му — 34 роки, а якщо у 2028-му — потрібно буде мати 35 років страхового стажу.

Зокрема, середня зарплата для нарахування пенсії наприкінці минулого року становила 16 836 грн. Також за даними ПФУ, середня зарплата в Україні за два воєнні роки зросла на 30% або 4,5 тис. гривень і становить на початок 2024 року 19,5 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні відбувся перерахунок пенсійних виплат, який охопив надбавки, підвищення та інші доплати. Також відбулася запланована індексація пенсій, що стало важливою подією для мільйонів українців, що отримують ці виплати.

Також писали про те, що в Україні з 1 березня поточного року громадянам проіндексували пенсії на кілька відсотків, підвищення торкнулося понад 10 мільйонів громадян. Однак деяким громадянам підвищать виплати з 1 квітня.