Пенсии по инвалидности – в ПФУ объяснили, какие выплаты можно получить в 2024 году

Пенсия по инвалидности 2024 — как начисляются выплаты в Украине
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предоставили детальное объяснение о том, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы с инвалидностью в 2024 году. В частности, рассказали о минимальных размерах таких выплат.
Об этом говорится на портале ПФУ.
Как начисляют пенсию по инвалидности
В материалах Пенсионного фонда говорится, что величина пенсии по инвалидности устанавливается как процент от размера пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности.
Сколько получают люди с разными группами инвалидности:
- люди с инвалидностью I группы имеют право на 100% пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью II группы получают 90% от пенсии по возрасту;
- люди с инвалидностью III группы — 50% от пенсии по возрасту. К страховому стажу, который влияет размер пенсии, добавляется период с момента получения инвалидности до 60 лет.
Минимальный размер пенсионных выплат по инвалидности установлен на уровне:
- Для людей с инвалидностью I группы — 2 760 гривен;
- Для людей с инвалидностью II и III групп, не имеющих работы — 2520 гривен;
- Для людей с инвалидностью II и III работающих групп — 2 093 гривен.
Важно отметить, что пенсия по инвалидности выплачивается со дня официального установления инвалидности, если заявление на ее получение подано не позднее трех месяцев с этой даты. В случае обращения позже пенсия назначается с момента подачи заявления.
Пенсии по инвалидности для военнослужащих
Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются при получении инвалидности во время исполнения служебных обязанностей или в течение трех месяцев после увольнения со службы. Также право на пенсию может быть признано, если инвалидность вызвана заболеваниями, связанными с пребыванием на службе.
Размер такой пенсии исчисляется как определенный процент суммы денежного содержания, в зависимости от причины и группы инвалидности.
Люди, которые приобрели инвалидность из-за военных действий, получают:
- I группа — 100%;
- ІІ группа — 80%;
- ІІІ группа — 60%.
Другие военнослужащие с инвалидностью:
- I группа — 70%;
- ІІ группа — 60%;
- ІІІ группа — 40%.
Минимальный размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью не может быть меньше:
- I группа — 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 13 604,50 грн;
- ІІ группа — 525% прожиточного минимума, или 10 988,25 грн;
- ІІІ группа — 360% прожиточного минимума, или 7534,80 грн.
Пенсии пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС
Выплаты лицам, инвалидность которых наступила в результате Чернобыльской катастрофы, рассчитываются на основе компенсации за ущерб. Основой для расчета служит заработная плата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.
Рассчитывать такую пенсию могут по пятикратному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января каждого года.
Установлены минимальные размеры пенсий:
- для инвалидов I группы — 8 187,48 грн;
- для инвалидов II группы — 6 549,98 грн;
- для инвалидов III группы и детей-инвалидов — 5 048,95 грн каждому.
Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим пострадавшим от этой катастрофы минимальный размер пенсий определен как:
- для I группы — 100% от средней заработной платы по Украине за последний год, с которой были уплачены страховые взносы, равные 13 376,21 грн;
- для II группы — 80% от этой суммы, или 10 700,97 гривен;
- для III группы — 60%, или 8 025,73 гривен.
Пенсии работникам прокуратуры
Работникам прокуратуры, получившим статус лица с инвалидностью I или II групп, устанавливается пенсия по инвалидности, которая составляет 60% от их месячного заработка, при условии, что их трудовой стаж в системе прокуратуры составляет не менее 10 лет.
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине с 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий в среднем на восемь процентов, охватившая более 10 млн граждан. Однако повышение ощутили не все.
Мы также писали о том, что эксперты подсчитали, на какую пенсию можно рассчитывать при получении средней заработной платы. Для счета взяли сумму в 16 тысяч гривен в месяц.
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