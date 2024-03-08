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Пенсия по инвалидности 2024 — как начисляются выплаты в Украине

8 марта 2024 14:57
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Пенсии по инвалидности – в ПФУ объяснили, какие выплаты можно получить в 2024 году
Женщина с телефоном. Фото: Pexels
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) предоставили детальное объяснение о том, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы с инвалидностью в 2024 году. В частности, рассказали о минимальных размерах таких выплат.

Об этом говорится на портале ПФУ.

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Как начисляют пенсию по инвалидности

В материалах Пенсионного фонда говорится, что величина пенсии по инвалидности устанавливается как процент от размера пенсии по возрасту, в зависимости от группы инвалидности.

Сколько получают люди с разными группами инвалидности:

  • люди с инвалидностью I группы имеют право на 100% пенсии по возрасту;
  • люди с инвалидностью II группы получают 90% от пенсии по возрасту;
  • люди с инвалидностью III группы — 50% от пенсии по возрасту. К страховому стажу, который влияет размер пенсии, добавляется период с момента получения инвалидности до 60 лет.

Минимальный размер пенсионных выплат по инвалидности установлен на уровне:

  • Для людей с инвалидностью I группы — 2 760 гривен;
  • Для людей с инвалидностью II и III групп, не имеющих работы — 2520 гривен;
  • Для людей с инвалидностью II и III работающих групп — 2 093 гривен.

Важно отметить, что пенсия по инвалидности выплачивается со дня официального установления инвалидности, если заявление на ее получение подано не позднее трех месяцев с этой даты. В случае обращения позже пенсия назначается с момента подачи заявления.

Пенсии по инвалидности для военнослужащих

Пенсии по инвалидности для военнослужащих устанавливаются при получении инвалидности во время исполнения служебных обязанностей или в течение трех месяцев после увольнения со службы. Также право на пенсию может быть признано, если инвалидность вызвана заболеваниями, связанными с пребыванием на службе.

Размер такой пенсии исчисляется как определенный процент суммы денежного содержания, в зависимости от причины и группы инвалидности.

Люди, которые приобрели инвалидность из-за военных действий, получают:

  • I группа — 100%;
  • ІІ группа — 80%;
  • ІІІ группа — 60%.

Другие военнослужащие с инвалидностью:

  • I группа — 70%;
  • ІІ группа — 60%;
  • ІІІ группа — 40%.

Минимальный размер пенсии для военнослужащих с инвалидностью не может быть меньше:

  • I группа — 650% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, что составляет 13 604,50 грн;
  • ІІ группа — 525% прожиточного минимума, или 10 988,25 грн;
  • ІІІ группа — 360% прожиточного минимума, или 7534,80 грн.

Пенсии пострадали в результате аварии на Чернобыльской АЭС

Выплаты лицам, инвалидность которых наступила в результате Чернобыльской катастрофы, рассчитываются на основе компенсации за ущерб. Основой для расчета служит заработная плата, полученная в зоне отчуждения в период с 1986 по 1990 годы.

Рассчитывать такую пенсию могут по пятикратному размеру минимальной зарплаты, установленной на 1 января каждого года.

Установлены минимальные размеры пенсий:

  • для инвалидов I группы — 8 187,48 грн;
  • для инвалидов II группы — 6 549,98 грн;
  • для инвалидов III группы и детей-инвалидов — 5 048,95 грн каждому.

Ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС и другим пострадавшим от этой катастрофы минимальный размер пенсий определен как:

  • для I группы — 100% от средней заработной платы по Украине за последний год, с которой были уплачены страховые взносы, равные 13 376,21 грн;
  • для II группы — 80% от этой суммы, или 10 700,97 гривен;
  • для III группы — 60%, или 8 025,73 гривен.

Пенсии работникам прокуратуры

Работникам прокуратуры, получившим статус лица с инвалидностью I или II групп, устанавливается пенсия по инвалидности, которая составляет 60% от их месячного заработка, при условии, что их трудовой стаж в системе прокуратуры составляет не менее 10 лет.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине с 1 марта 2024 года была проведена масштабная индексация пенсий в среднем на восемь процентов, охватившая более 10 млн граждан. Однако повышение ощутили не все.

Мы также писали о том, что эксперты подсчитали, на какую пенсию можно рассчитывать при получении средней заработной платы. Для счета взяли сумму в 16 тысяч гривен в месяц.

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