Перевірки та штрафи бізнесу — кому варто чекати податківців

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unsplush

В Україні у 2024 році тривають перевірки бізнесу органами контролю на предмет дотримання закону про застосування касових апаратів та видачі чеків. У Податковому комітеті Верховної Ради пояснили, кого податківці перевіряють у першу чергу.

Про це розповів голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Данило Гетманцев у Telegram.

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Кому з ФОП потрібно чекати на податківців

Як зазначає очільник профільного комітету, зокрема, є три головні критерії визначення потенційно ризикових платників. Під приціл Податкової служби потрапляють у першу чергу суб'єкти, у яких:

1. Незначний виторг

Якщо сума виторгу за місяць не більше 20 тис. гривень, що покриває мінімальні витрати на утримання об'єкта роздрібної торгівлі. Не менше 40 тис. гривень за місяць для великих міст, з огляду на вищу оренду та розмір зарплат.

2. У зареєстрованих РРО/ПРРО декларують нульові виторги

Якщо субʼєкти господарювання, зареєструвавши РРО/ПРРО, декларують нульовий виторг або за більшістю операцій з РРО/ПРРО здійснена оплата у безготівковій формі (більш ніж 90%).

3. Наявні ризики в оформленні працівників

Якщо кількість зареєстрованих РРО не відповідає кількості офіційно оформлених найманих працівників чи необхідній кількості працівників для того, щоб забезпечити виконання технологічного процесу.

Повернення штрафів за відсутність касових апаратів

В Україні з січня 2021 року набув чинності закон про обов’язкові касові апарати (РРО/ПРРО) для фізосіб-підприємців. Однак через численні протести та коронакризу парламент подовжив перехідний період для бізнесу на рік.

На початку повномасштабної війни влада заборонила штрафувати ФОП за невикористання ПРРО/РРО, окрім випадків, що стосуються підакцизних товарів. Однак згодом мораторій скасували. З 1 жовтня 2023 року бізнес має обов’язково використовувати РРО. За ігнорування такої вимоги передбачені штрафи, які можуть сягати десятків тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні хочуть створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званий "Клуб білого бізнесу". Податковий комітет Верховної Ради вже розробив відповідний проєкт закону.

Також у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.