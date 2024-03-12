Податки для білого бізнесу — у Раді готують новий законопроєкт

Представники бізнесу в офісі. Фото: Freepik

В Україні хочуть створити перелік платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, так званий "Клуб білого бізнесу". Податковий комітет Верховної Ради вже розробив відповідний проєкт закону.

Про це розповів керівник профільного комітету Данило Гетманцев у Telegram.

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Детальніше про "Клуб білого бізнесу"

Гетманцев пояснив, що компанії, які увійдуть до цього списку, менше перевірятимуть податківці. Суть проєкту закону полягатиме у звільненні від контролю у вигляді перевірок бізнесу, у якого вище за середній за галуззю рівень сплати податків та розмір заробітних плат.

"Якщо підприємець відповідає простим та прозорим критеріям щодо рівня сплати податків вище середнього по галузі та вищий за середні по галузі рівень зп, податковий контроль у вигляді перевірок за ним не здійснюється. Це поза іншими перевагами. Перелік переглядається щокварталу", — зазначив керівник комітету.

За його запровадження візьметься Державна податкова служба, а дані про включення платник отримуватиме через е-кабінет.

Зокрема, платники податків з цього переліку, отримають низку переваг:

буде запроваджена заборона на документальні перевірки;

скорочено терміни камеральної та документальної перевірок у цілях бюджетного відшкодування (п'ять календарних днів);

введено індивідуальні податкові консультації упродовж п'яти днів;

закріплення за платником податків комплаєнс-менеджера, з яким платник буде взаємодіяти, зокрема із використанням засобів онлайн-зв’язку, як приклад, у режимі відеоконференції;

отримання платниками податків на свій запит у п’ятиденний термін інформації про наявні в органу контролю податкові дані, які можуть свідчити про податкові ризики у його діяльності, а також отримання консультації щодо усунення таких ризиків.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.

Також повідомлялося про те, що за які автомобілі та які податки доведеться сплатити у 2024 році і чи може власник бути звільнений від цього податку, якщо не отримав від податкової відповідне повідомлення.