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Проверки бизнеса — к кому налоговики придут в первую очередь

14 марта 2024 10:16
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Проверки и штрафы бизнеса — кому следует ждать налоговиков
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в 2024 году продолжаются проверки бизнеса органами контроля на предмет соблюдения закона о применении кассовых аппаратов и выдаче чеков. В Налоговом комитете Верховной Рады объяснили, кого налоговики проверяют в первую очередь.

Об этом рассказал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, народный депутат Даниил Гетманцев в Telegram.

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Кому из ФЛП нужно ждать налоговиков

Как отмечает глава профильного комитета, в частности, есть три главных критерия определения потенциально рисковых плательщиков. Под прицел Налоговой службы попадают в первую очередь субъекты, у которых:

1. Незначительная выручка

Если сумма выручки в месяц не более 20 тыс. гривен, что покрывает минимальные затраты на содержание объекта розничной торговли. Не менее 40 тыс. гривен в месяц для крупных городов, учитывая большую аренду и размер зарплат.

2. В зарегистрированных РРО/ПРРО декларируют нулевые выручки

Если предприятия, зарегистрировав РРО/ПРРО, декларируют нулевую выручку или по большинству операций по РРО/ПРРО произведена оплата в безналичной форме (более 90%).

3. Есть риски в оформлении работников

Если количество зарегистрированных РРО не соответствует количеству официально оформленных наемных работников или необходимого количества работников для обеспечения выполнения технологического процесса.

Возврат штрафов за отсутствие кассовых аппаратов

В Украине с января 2021 года вступил в силу закон об обязательных кассовых аппаратах (РРО/ПРРО) для физлиц-предпринимателей. Однако из-за многочисленных протестов и коронакризиса парламент продлил переходный период для бизнеса на год.

В начале полномасштабной войны власти запретили штрафовать ФЛП за неиспользование ПРРО/РРО, кроме случаев, касающихся подакцизных товаров. Однако впоследствии мораторий отменили. С 1 октября 2023 года бизнес должен обязательно использовать РРО. За игнорирование такого требования предусмотрены штрафы, которые могут достигать десятков тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине хотят создать список налогоплательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства, так называемый "Клуб белого бизнеса". Налоговый комитет Верховной Рады уже разработал соответствующий проект закона.

Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

ФЛП
налоги
Налоговая служба
штрафы
бизнес
кассовые аппараты

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