Тарифы на газ в марте – кто заплатит минимальную сумму

Платежки за газ не будут одинаковы для всех — кто заплатит меньше всего в марте
Украинским потребителям назвали тариф для разных городов на поставку и распределение природного газа, который будет действовать в марте. Известно, кто заплатит меньше всего за "голубое топливо".
Такие данные приводит сайт Минфин.
Сколько украинцы заплатят за газ в марте
По решению властей, тариф на природный газ должен оставаться постоянным во время действия военного положения. На подорожание этой услуги ЖКХ действует запрет, установленный властями.
Однако в НАК "Нафтогаз Украины" предполагают, что цены на газ могут "отпустить" до его завершения. Поэтому нынешние тарифы останутся в силе, по меньшей мере, до завершения отопительного сезона.
Большинство украинцев покупают природный газ у "Нафтогаза". Крупнейший газопоставщик обслуживает около 98% всех бытовых потребителей. Компания зафиксировала тариф в начале войны на уровне 7,96 грн/кубометр. Остальные 2% обслуживают другие поставщики. Цена за один кубометр варьируется от 7,7 до 9,99 грн. В частности, самую низкую цену предлагают в компании "Эру людям".
Шесть поставщиков продают природный газ дешевле 8 грн/кубометр, а пять — несколько дороже.
За доставку "голубого топлива" граждане платят отдельно. Украинцы могут видеть соответствующую графу в списке коммунальных услуг, получаемых ежемесячно.
Стоимость доставки зависит от городов и операторов ГРМ, обслуживающих клиентов в разных регионах страны.
Таким образом, существенных изменений на рынке газа для бытовых потребителей не произошло.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.
Также мы писали, что в Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.
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