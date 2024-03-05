Тарифы на газ в марте – кто заплатит минимальную сумму

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским потребителям назвали тариф для разных городов на поставку и распределение природного газа, который будет действовать в марте. Известно, кто заплатит меньше всего за "голубое топливо".

Такие данные приводит сайт Минфин.

Читайте также:

Сколько украинцы заплатят за газ в марте

По решению властей, тариф на природный газ должен оставаться постоянным во время действия военного положения. На подорожание этой услуги ЖКХ действует запрет, установленный властями.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" предполагают, что цены на газ могут "отпустить" до его завершения. Поэтому нынешние тарифы останутся в силе, по меньшей мере, до завершения отопительного сезона.

Большинство украинцев покупают природный газ у "Нафтогаза". Крупнейший газопоставщик обслуживает около 98% всех бытовых потребителей. Компания зафиксировала тариф в начале войны на уровне 7,96 грн/кубометр. Остальные 2% обслуживают другие поставщики. Цена за один кубометр варьируется от 7,7 до 9,99 грн. В частности, самую низкую цену предлагают в компании "Эру людям".

Шесть поставщиков продают природный газ дешевле 8 грн/кубометр, а пять — несколько дороже.

Источник: Минфин

За доставку "голубого топлива" граждане платят отдельно. Украинцы могут видеть соответствующую графу в списке коммунальных услуг, получаемых ежемесячно.

Стоимость доставки зависит от городов и операторов ГРМ, обслуживающих клиентов в разных регионах страны.

Источник: Минфин

Таким образом, существенных изменений на рынке газа для бытовых потребителей не произошло.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.

Также мы писали, что в Министерстве энергетики утверждают, что не обсуждают повышение тарифа на электрическую энергию. Там в очередной раз подчеркнули, что любые сообщения о возможных расчетах потенциальных новых цен не соответствуют действительности.