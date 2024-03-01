Ціни в Україні зросли — як подорожчали комунальні послуги, продукти та бензин

Касовий чек у руках. Фото: Unsplush

В Україні за два роки повномасштабної війни з Росією життя для громадян стало суттєво дорожчим. Підскочив курс долара, а разом із ним і ціни на продукти, комунальні послуги та бензин.

Відповідні підрахунки оприлюднило видання "Слово і діло".

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Ціни на послуги ЖКГ

Базові тарифи на житлово-комунальні послуги у 2022-2023 рік завдяки рішенню влади не змінились. Тому українці платять за газ, опалення і гарячу воду за цінами довоєнного рівня. Зокрема, газ коштує від основного постачальника "Нафтогазу" — 7,96 грн за кубометр.

Досі не змінились тарифи на холодну та гарячу воду у Києві — 16,16 грн за куб. м. та 97,89 грн за куб. м. відповідно. За водовідведення громадяни віддають 14,22 грн за куб.

Водночас, минулого літа зросли ціни на електроенергію — з 1,44 грн до 2,64 грн/кВт-год.

Зростання становило 83% за умови споживання до 250 кіловат на місяць, і на 57,1% — якщо вище.

Вартість продуктів

Війна похитнула у бік зростання ціни на базові продукти. Зокрема, хліб пшеничний подорожчав на 31,1%, молоко зросло в ціні на 32%, свинина додала у вартості 49%, сало підскочило в ціні на 66,4%, яйця подорожчали на 43,9%, цукор зріс на майже 19%, а картопля подорожчала рекордно — на 131%.

Проте за два роки подешевшала гречка — на понад 39% та олія на 3,5%.

Темпи інфляції у країні зросли. У 2021 році її рівень становив 10%, у 2022-му — 26,6%, у 2023-му — 5,1%.

Ціни на пальне

За час війни цінники на пальне зросли у кілька разів порівняно із довоєнними. А саме:

один літр бензину А-95 у середньому коштує 51,02 грн (+62%);

один літр дизеля — 51,15 грн (+68%);

один літр автогазу — 28,43 грн (+49%).

Соціальні показники та курс

Як свідчать дані Держстату, середня зарплата в Україні зросла на майже 24%, до 16,84 тис. грн. Водночас, статистики щодо заборгованості із зарплат немає, проте перед війною вона сягала 3,2 млрд грн.

Мінімальна зарплатня підвищилась на 9,2%, до 7,1 тис. грн проти 6,5 тис. грн. Зросла мінімальна пенсія на 22,1%, до 2,36 тис. грн проти 1,93 тис. грн.

Кількість офіційних безробітних скоротилася на 67,4%, до 96,12 тис. осіб на кінець минулого року, що є історичним мінімумом, проте цифра не відображає реальної картини.

Перед повномасштабною війною курс долара в країні становив 28,89 грн, а 24 лютого Нацбанк зафіксував на рівні 29,25 грн.

Проте з червня 2022-го курс скоригував до 36,56 грн (+25%), а з жовтня 2023-го відмовився від фіксованого курсу, перейшовши на "керовану курсову гнучкість". Курс встановлено на рівні 38,5 грн за долар (+32,8% за два роки).

Джерело: Слово і Діло

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські нардепи розглядають можливість запровадження нового мораторію на відключення комунальних послуг у разі заборгованості. Щоправда, згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом, від відключення світла, газу та води планується огородити лише осіб, які належать до вразливих соціальних категорій.

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