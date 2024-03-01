Цены в Украине выросли — как подорожали коммунальные услуги, продукты и бензин

Кассовый чек в руках. Фото: Unsplush

В Украине за два года полномасштабной войны с Россией жизнь для граждан стала существенно дороже. Подскочил курс доллара, а вместе с ним цены на продукты, коммунальные услуги и бензин.

Соответствующие подсчеты обнародовало издание "Слово и дело".

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Цены на услуги ЖКХ

Базовые тарифы на жилищно-коммунальные услуги в 2022-2023 годах благодаря решению власти не изменились. Поэтому украинцы платят за газ, отопление и горячую воду по ценам довоенного уровня. В частности, газ стоит от основного поставщика, "Нафтогаза", 7,96 грн за кубометр.

До сих пор не изменились тарифы на холодную и горячую воду в Киеве — 16,16 грн за куб. м и 97,89 грн за куб. м соответственно. За водоотвод граждане отдают 14,22 грн за куб.

В то же время прошлым летом выросли цены на электроэнергию — с 1,44 грн до 2,64 грн/кВт-час.

Рост составил 83% при потреблении до 250 киловатт в месяц и 57,1% — если выше.

Стоимость продуктов

Война пошатнула рост цен на базовые продукты. В частности, хлеб пшеничный подорожал на 31,1%, молоко выросло в цене на 32%, свинина прибавила в стоимости 49%, сало подскочило в цене на 66,4%, яйца подорожали на 43,9%, сахар вырос почти на 19%, а картофель подорожал рекордно — на 131%.

Однако за два года подешевела гречка — более чем на 39%, и подсолнечное масло — на 3,5%.

Темпы инфляции в стране выросли. В 2021 году ее уровень составил 10%, в 2022-м — 26,6%, в 2023-м — 5,1%.

Цены на горючее

За время войны ценники на топливо выросли в несколько раз по сравнению с довоенными. А именно:

один литр бензина А-95 в среднем стоит 51,02 грн (+62%);

один литр дизеля — 51,15 грн (+68%);

один литр автогаза — 28,43 грн (+49%).

Социальные показатели и курс

Как свидетельствуют данные Госстата, средняя зарплата в Украине выросла почти на 24%, до 16,84 тыс. грн. В то же время статистики по задолженности по зарплатам нет, однако перед войной она достигала 3,2 млрд грн.

Минимальная зарплата повысилась на 9,2%, до 7,1 тыс. грн. против 6,5 тыс. грн. Выросла минимальная пенсия на 22,1%, до 2,36 тыс. грн против 1,93 тыс. грн.

Число официальных безработных сократилось на 67,4%, до 96,12 тыс. человек на конец прошлого года, что является историческим минимумом, однако цифра не отражает реальную картину.

Перед полномасштабной войной курс доллара в стране составил 28,89 грн, а 24 февраля Нацбанк зафиксировал на уровне 29,25 грн.

Однако с июня 2022 года курс скорректировали до 36,56 грн (+25%), а с октября 2023-го отказались от фиксированного курса, перейдя на "управляемую курсовую гибкость". Курс установлен на уровне 38,5 грн за доллар (+32,8% за два года).

Источник: Слово и Дело

Что еще стоит знать

Напомним, украинские нардепы рассматривают возможность введения нового моратория на отключение коммунальных услуг в случае задолженности. Правда, согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту, от отключения света, газа и воды планируется оградить только лиц, принадлежащих к уязвимым социальным категориям.

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