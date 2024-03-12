Блокування карток ПриватБанку — на закриття рахунків скаржаться ФОП

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Український дрібний бізнес почав скаржитися на закриття рахунків у держфінустанові "ПриватБанк" без пояснення причин. У банку стверджують, що всім, кому було відмовлено в обслуговуванні, надсилають офіційну відповідь.

Про це йдеться на порталі Minfin.

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Детальніше про блокування рахунків

Як йдеться у скарзі одного з клієнтів, він з початком війни переїхав з окупованої території, а в серпні 2023 року відкрив рахунок фізособи-підприємця (ФОП) у ПриватБанку для офіційної роботи. Бізнес з продажу косметики був успішний, а сплата податків — своєчасна. Також було встановлено еквайринг від Привату, укладені прозорі договори з усіма постачальниками (також ФОП чи ТОВ в ПриватБанку).

У січні 2024 року надійшов запит на фінмоніторинг, який пройшов успішно. Однак днями банк заблокував рахунок без пояснень.

"Листа від банку не отримав, консультант у відділенні розводить руками, самі нічого не розуміють, відповідей на питання немає. Створюйте разом в іншому банку — створили, але ПриватБанк навіть платежі моїх клієнтів на мій рахунок в іншому банку блокує без пояснення. При тому, що я надав всі документи і договори, накладні на поставки товару з печатками і підписом, договір оренди приміщення, розписав у зверненні, як я отримую товар, прикріпив усі документи", — зазначається у повідомленні.

Українець зауважує, що йдеться про блокування нормальної діяльності ФОП під час війни громадянам, які бажають працювати в країні офіційно і прозоро. Він заявив, що збирається звертатися у вищі інстанції, зокрема до Міністерства фінансів зі скаргами на перепони у здійсненні підприємницької діяльності.

"Буду звертатися в Мінфін, писати заяви, скарги і вимагати розблокування, тому що мої кошти заблоковані без причини, я не можу нормально здійснювати підприємницьку діяльність, клієнти не можуть оплачувати кошти на рахунок, якщо вони є користувачами ПриватБанку, і це все продажі косметики, а таке відчуття, що ми займаємося чимось протизаконним. Пояснення немає. Просто розірвання договору в односторонньому порядку, і без листа пояснення від банку. Це так поводить себе банк з українцями, які виїхали з окупованої території і намагаються працювати офіційно і сплачувати податки", — наголошує клієнт.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники держфінустанови відреагували небагатослівною відповіддю на скаргу, зазначивши, що банк дав відповідь в офіційному листі.

"У разі, якщо вам відмовлено в обслуговуванні шляхом розірвання ділових відносин, подальша співпраця неможлива. Додатково банком вже направлено вам офіційну відповідь", — йдеться у повідомленні.

Джерело: Мінфін

Варто зауважити, що на порталі подібні скарги від ФОП є непоодинокі, а банк пояснює, що розриває співпрацю у рамках виконання норм чинного законодавства та нормативно-правових актів Національного банку України, що регулюють відносини в сфері банківської діяльності. Водночас при розірванні ділових відносин клієнтові надається можливість переказу залишків до іншого банку.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.

Раніше ми повідомляли, що клієнти ПриватБанку за рік оплатили безготівкою за допомогою банківських карток та гаджетів понад три мільярди покупок. Сплачена сума коштів на 40% більша проти показника минулого року.