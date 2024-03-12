Блокирование карт ПриватБанка — на закрытие счетов жалуются ФЛП

Банковская карта. Фото: privatbank.ua

Украинский мелкий бизнес начал жаловаться на закрытие счетов в госфинучреждении "ПриватБанк" без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.

Об этом говорится на портале Minfin.

Читайте также:

Подробнее о блокировке счетов

Как говорится в жалобе одного из клиентов, он с началом войны переехал с оккупированной территории, а в августе 2023 года открыл счет физлица-предпринимателя (ФЛП) в ПриватБанке для официальной работы. Бизнес по продаже косметики был успешен, а уплата налогов — своевременна. Также был установлен эквайринг от Привата, заключены прозрачные договоры со всеми поставщиками (также ФЛП или ООО в ПриватБанке).

В январе 2024 года поступил запрос на финмониторинг, который прошел успешно. Однако на днях банк заблокировал счет без объяснений.

"Письмо от банка не получил, консультант в отделении разводит руками, сами ничего не понимают, ответов на вопросы нет. Создавайте вместе в другом банке — создали, но ПриватБанк даже платежи моих клиентов на мой счет в другом банке блокирует без объяснения. При том, что я предоставил все документы и договоры, накладные на поставки товара с печатями и подписью, договор аренды помещения, расписал в обращении, как я получаю товар, прикрепил все документы", — говорится в сообщении.

Украинец отмечает, что речь идет о блокировании нормальной деятельности ФЛП во время войны гражданам, желающим работать в стране официально и прозрачно. Он заявил, что собирается обращаться в высшие инстанции, в частности, в Министерство финансов с жалобами на преграды в осуществлении предпринимательской деятельности.

"Буду обращаться в Минфин, писать заявления, жалобы и требовать разблокировки, потому что мои средства заблокированы без причины, я не могу нормально осуществлять предпринимательскую деятельность, клиенты не могут оплачивать средства на счет, если они являются пользователями ПриватБанка, и это все продажи косметики, а такое ощущение, что мы занимаемся чем-то противозаконным. И без письма объяснения от банка. Это так ведет себя банк с украинцами, которые выехали с оккупированной территории и пытаются работать официально и платить налоги", — отмечает клиент.

Что говорят в ПриватБанке

Представители госфинучреждения отреагировали немногословным ответом на жалобу, отметив, что банк дал ответ в официальном письме.

"В случае, если вам отказано в обслуживании путем расторжения деловых отношений, дальнейшее сотрудничество невозможно. Дополнительно банком уже направлен вам официальный ответ", — говорится в сообщении.

Источник: Минфин

Стоит отметить, что на портале подобные жалобы от ФЛП не единичны, а банк объясняет, что разрывает сотрудничество в рамках выполнения норм действующего законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность перевода остатков в другой банк.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк продолжил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.

Ранее мы сообщали, что клиенты ПриватБанка за год оплатили безналичными с помощью банковских карт и гаджетов более трех миллиардов покупок. Уплаченная сумма средств на 40% больше показателя прошлого года.