ПриватБанк оновив тарифи для зарплатних карток — які зміни

Банківська картка. Фото: privatbank.ua

Державний "ПриватБанк" продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.

Про це повідомив член правління ПриватБанку з питань малого та середнього бізнесу Євген Заіграєв.

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Пільгові тарифи для зарплатних карток

"Українські бізнеси, які підключать зарплатний проєкт у ПриватБанку до початку червня, протягом року обслуговуватимуть його без комісії", — йдеться у повідомленні.

За словами Заіграєва, фінустанова подовжила термін дії пільгового тарифу для бізнес-клієнтів, які до 1 червня 2024 року відкриють новий зарплатний проєкт.

Пропозиція передбачає нульовий тариф на розрахунково-касове обслуговування за зарплатним проєктом для підприємців та компаній, які виплачують зарплати на картки ПриватБанку.

"На сьогодні більше половини українського бізнесу виплачують зарплату через ПриватБанк, адже сучасні технології банку дозволять значно спростити та автоматизувати виплату зарплат, що працює на ефективність бізнесу. Крім того, лише бізнес-клієнти ПриватБанку мають унікальну можливість створювати, редагувати та копіювати зарплатні відомості прямо у смартфоні", — зазначив представник банку.

Як зазначають у пресслужбі, виплачуючи зарплати через ПриватБанк клієнти мають змогу здійснювати зарахування цілодобово та за лічені хвилини у смартфоні.

Завдяки оновленому функціоналу мобільного банку для бізнес-клієнтів "Приват24 для бізнесу" можна не тільки переглядати, підписувати зарплатні відомості, а й створювати нові та здійснювати платежі за ними.

Безкоштовне розрахунково-касове обслуговування протягом року за зарплатним проєктом отримують всі бізнес-клієнти за умов оформлення зарплатного проєкту: великі компанії, малий бізнес, підприємці та фермери.

Деталі доступні на сайті банку за посиланням.

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, ПриватБанк зробив важливу заяву для клієнтів, які користуються пластиковими платіжними картками. Там нагадали, що у разі завершення терміну дії картки є кілька варіантів, що дозволять користуватися послугами надалі.

Також ми писали, про те, що клієнтам ПриватБанку надходять сповіщення від банку про необхідність актуалізації даних, якщо цього не зробити, рахунки блокують. У фінустанові пояснили, навіщо така вимога та як самостійно оновити дані.