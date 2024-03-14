Блокування карток у ПриватБанку — що треба знати, якщо є борг

Банківська картка. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державна фінустанова "ПриватБанк" може заблокувати картку навіть після повного погашення заборгованості. Таке обмеження є тимчасовим заходом.

Про це йдеться на порталі Мінфін.

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Як йдеться в одній зі скарг, клієнт ПриватБанку зіткнувся з неприємністю — після оплати заборгованості йому з невідомих причин заблокували картку.

"Зателефонували, що прострочена заборгованість, попросили закрити. Через пару годин закрив всю суму. Наступного дня обмеження по карті. Дзвоню в кол-центр, питаю, чому обмеження. Прострочена заборгованість, при закритті кредитних коштів банк переглядає можливість видати кошти знову", — написав він.

Українець здивований, адже виконав вимоги банківської установи, а доступ до рахунку втратив. При цьому особливе нерозуміння у клієнта банку викликала можливість "класти по 20 грн щомісяця" на картку із протермінованим боргом, залишаючи її відкритою.

"А коли закриваєш усю суму, карту блокують. Чому так? Ніхто так і не відповів", — повідомив він.

Що кажуть у ПриватБанку

Представники ПриватБанку пояснили, що такі заходи є стандартною процедурою, а після погашення протермінованого платежу обмеження за карткою буде знято автоматично. Однак не відразу, а за кілька днів після погашення.

Як правило, обмеження знімається протягом трьох робочих днів. Тому у фінустанові наголосили, що клієнти, які не поспішають з погашенням протермінованого платежу мають бути готові до таких дій з боку банку.

У ПриватБанку порадили "не допускати протермінування платежів, адже це впливає як на кредитну історію, так і на встановлення таких обмежень".

Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, дрібний бізнес почав скаржитися на закриття рахунків у держфінустанові "ПриватБанк" без пояснення причин. У банку стверджують, що всім, кому було відмовлено в обслуговуванні, надсилають офіційну відповідь.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.