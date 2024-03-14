Блокировка карт в ПриватБанке — что нужно знать, если есть долг

Банковская карта. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Государственное финучреждение "ПриватБанк" может заблокировать карту даже после полного погашения задолженности. Такое ограничение является временной мерой.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Как говорится в одной из жалоб, клиент ПриватБанка столкнулся с неприятностью — после оплаты задолженности ему по неизвестным причинам заблокировали карту.

"Позвонили по телефону, что просроченная задолженность, попросили закрыть. Через пару часов закрыл всю сумму. На следующий день ограничения по карте. Звоню в колл-центр, спрашиваю почему ограничения. Просроченная задолженность, при закрытии кредитных средств банк пересматривает возможность выдать средства снова", — написал он.

Украинец удивлен, ведь выполнил требования банковского учреждения, а доступа к счету лишился. При этом особое непонимание у клиента банка вызвала возможность "класть по 20 грн ежемесячно" на карточку с просроченным долгом, оставляя ее открытой.

"А когда закрываешь всю сумму, карту блокируют. Почему так? Никто так и не ответил", — сообщил он.

Что говорят в ПриватБанке

Представители ПриватБанка объяснили, что такие меры являются стандартной процедурой, а после погашения просроченного платежа ограничение по карте будет снято автоматически. Однако не сразу, а через несколько дней после погашения.

Как правило, ограничение снимается в течение трех рабочих дней. Поэтому в финучреждении подчеркнули, что клиенты, которые не спешат с погашением просроченного платежа, должны быть готовы к таким действиям со стороны банка.

В ПриватБанке посоветовали "не допускать просрочку платежей, ведь это влияет как на кредитную историю, так и на установление таких ограничений".

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, мелкий бизнес начал жаловаться на закрытие счетов в госфинучреждении "ПриватБанк" без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк продлил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.