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ПриватБанк та Ощадбанк підвищили курс долара — скільки коштує

12 березня 2024 22:06
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 13 березня — долар знову прямує вгору
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у банках та обмінниках продовжує зростати у ціні. На середу, 13 березня, Національний банк України (НБУ) також підняв офіційний курс американської валюти.

Про це йдеться на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.

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За даними НБУ, встановлені на середу такі офіційні курси іноземних валют:

  • долар — 38,49 грн (+0,11);
  • євро — 42,04 грн (+0,09);
  • злотий — 9,81 грн (+0,01).

Курс валют у банках

Як пише портал Kurs, долар зріс у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,29 грн (+0,15), продають за 38,79 грн (+0,15). Євро коштує у купівлі 41,72 грн (+0,12), у продажу — 42,45 грн (+0,12).

У державному ПриватБанку долар купують за 38,15 грн (+0,15), продають за 38,75 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 38,20 грн (+0,15), продає — 38,74 грн (+0,14). Ощадбанк долар купує також дорожче — за 38,30 грн (+0,20), продає — за 38,84 (+0,19) грн.

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За відомостями профільного порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта дорожчає. Долар купують за 38,70 грн (+0,18),  продають — за 38,85 грн (+0,25). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (+0,20), у продажу — 42,50 грн (+0,25).

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

Раніше повідомлялося, що за прогнозом S&P Global Ratings, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.

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