Курс валют на 13 березня — долар знову прямує вгору

ПриватБанк та Ощадбанк підвищили курс долара — скільки коштує
Курс долара у банках та обмінниках продовжує зростати у ціні. На середу, 13 березня, Національний банк України (НБУ) також підняв офіційний курс американської валюти.
Про це йдеться на сайті Нацбанку та моніторингових порталах.
Курс долара, євро та злотого
За даними НБУ, встановлені на середу такі офіційні курси іноземних валют:
- долар — 38,49 грн (+0,11);
- євро — 42,04 грн (+0,09);
- злотий — 9,81 грн (+0,01).
Курс валют у банках
Як пише портал Kurs, долар зріс у ціні на готівковому ринку. Купують за 38,29 грн (+0,15), продають за 38,79 грн (+0,15). Євро коштує у купівлі 41,72 грн (+0,12), у продажу — 42,45 грн (+0,12).
У державному ПриватБанку долар купують за 38,15 грн (+0,15), продають за 38,75 грн (+0,15). Райффайзен Банк купує за 38,20 грн (+0,15), продає — 38,74 грн (+0,14). Ощадбанк долар купує також дорожче — за 38,30 грн (+0,20), продає — за 38,84 (+0,19) грн.
Свіжий курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
За відомостями профільного порталу Minfin, в обмінних пунктах валюта дорожчає. Долар купують за 38,70 грн (+0,18), продають — за 38,85 грн (+0,25). Євро коштує у купівлі 42,30 грн (+0,20), у продажу — 42,50 грн (+0,25).
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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.
Раніше повідомлялося, що за прогнозом S&P Global Ratings, в Україні до кінця 2024 року на валютному ринку очікується зміна курсу долара. Американська валюта цьогоріч може додати у вартості лише кілька гривень, а наступного року чекає більш суттєве знецінення нацвалюти.
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