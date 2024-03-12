Курс валют на 13 марта — доллар снова стремится вверх

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в банках и обменниках продолжает расти в цене. На среду, 13 марта, Национальный банк Украины (НБУ) также поднял официальный курс американской валюты.

Об этом говорится на сайте Нацбанка и мониторинговых порталах.

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По данным НБУ, установлены на среду следующие официальные курсы иностранных валют:

доллар — 38,49 грн (+0,11);

евро — 42,04 грн (+0,09);

злотый — 9,81 грн (+0,01).

Курс валют в банках

Как пишет портал Kurs, доллар вырос в цене на наличном рынке. Покупают по 38,29 грн (+0,15), продают по 38,79 грн (+0,15). Евро стоит в покупке 41,72 грн (+0,12), в продаже — 42,45 грн (+0,12).

В государственном ПриватБанке доллар покупают за 38,15 грн (+0,15), продают за 38,75 грн (+0,15). Райффайзен Банк покупает за 38,20 грн (+0,15), продает — 38,74 грн (+0,14). Ощадбанк доллар покупает тоже дороже — за 38,30 грн (+0,20), продает — за 38,84 грн (+0,19).

Свежий курс доллара в банках Украины

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

По сведениям профильного портала Minfin, в обменных пунктах валюта дорожает. Доллар покупают за 38,70 грн (+0,18), продают — за 38,85 грн (+0,25). Евро стоит в покупке 42,30 грн (+0,20), в продаже — 42,50 грн (+0,25).

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сократил поддержку курса гривны с 4 по 8 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.

Ранее сообщалось, что по прогнозу S&P Global Ratings, в Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости всего несколько гривен, а в следующем году ждет более существенное обесценивание нацвалюты.