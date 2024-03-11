НБУ різко скоротив підтримку гривні — що відомо

Нацбанк скоротив підтримку курсу гривні удвічі
Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.
Про це свідчить інформація Нацбанку.
Скорочення підтримки курсу гривні
Зазначається, що попереднього тижня Національний банк придбав на міжбанку 23,11 млн доларів. При цьому продав регулятор лише 156,8 млн доларів (133,69 млн — чистий продаж), що порівняно із попереднім тижнем менше у 2,2 раза.
Євро Нацбанк не купував і не продавав минулого тижня.
З початку 2024 року НБУ купив 71 млн доларів, а продав 4,3 млрд доларів.
За весь попередній рік Нацбанк купив на міжбанку 219,85 млн доларів, а продав 28,829 млрд доларів. Євро регулятор не купував і не продавав.
У 2022 році НБУ придбав 3 267,95 млн доларів, а продав 26 380,59 млн доларів.
Який зараз курс гривні
У понеділок, 11 березня, курс долара на готівковому ринку продовжує зростати. Купують за 38,06 грн (0,00), продають за 38,56 грн (+0,01). Національний банк теж підвищив офіційний курс американської валюти до 38,14 грн (+0,06), євро — до 41,69 грн (+0,21).
В обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,54 грн (+0,07).
Що ще варто знати
Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.
Також упродовж 11-17 березня очікується стабільність трендів на валютному ринку. Особлива увага приділяється частково лібералізованому міжбанковському ринку, де регулятор м'яко впливає на курси шляхом валютних інтервенцій.
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