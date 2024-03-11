Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінансист arrow Нацбанк скоротив підтримку курсу гривні удвічі arrow

Нацбанк скоротив підтримку курсу гривні удвічі

11 березня 2024 23:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
НБУ різко скоротив підтримку гривні — що відомо
Будівля Нацбанку. Фото: NBU
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

Читайте також:

Скорочення підтримки курсу гривні

Зазначається, що попереднього тижня Національний банк придбав на міжбанку 23,11 млн доларів. При цьому продав регулятор лише 156,8 млн доларів (133,69 млн — чистий продаж), що порівняно із попереднім тижнем менше у 2,2 раза.

Євро Нацбанк не купував і не продавав минулого тижня.

З початку 2024 року НБУ купив 71 млн доларів, а продав 4,3 млрд доларів.

За весь попередній рік Нацбанк купив на міжбанку 219,85 млн доларів, а продав 28,829 млрд доларів. Євро регулятор не купував і не продавав.

У 2022 році НБУ придбав 3 267,95 млн доларів, а продав 26 380,59 млн доларів.

Який зараз курс гривні

У понеділок, 11 березня, курс долара на готівковому ринку продовжує зростати. Купують за 38,06 грн (0,00), продають за 38,56 грн (+0,01). Національний банк теж підвищив офіційний курс американської валюти до 38,14 грн (+0,06), євро — до 41,69 грн (+0,21).

В обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,54 грн (+0,07).

 

курс долара
Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Також упродовж 11-17 березня очікується стабільність трендів на валютному ринку. Особлива увага приділяється частково лібералізованому міжбанковському ринку, де регулятор м'яко впливає на курси шляхом валютних інтервенцій.

НБУ
курс гривні
курс долара
долар
валюта
міжбанк

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися