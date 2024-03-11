НБУ різко скоротив підтримку гривні — що відомо

Будівля Нацбанку. Фото: NBU

Національний банк України (НБУ) скоротив підтримку курсу гривні з 4 по 8 березня продажем валюти на міжбанківському ринку. Обсяг чистого продажу минулого тижня знизився у понад двічі.

Про це свідчить інформація Нацбанку.

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Скорочення підтримки курсу гривні

Зазначається, що попереднього тижня Національний банк придбав на міжбанку 23,11 млн доларів. При цьому продав регулятор лише 156,8 млн доларів (133,69 млн — чистий продаж), що порівняно із попереднім тижнем менше у 2,2 раза.

Євро Нацбанк не купував і не продавав минулого тижня.

З початку 2024 року НБУ купив 71 млн доларів, а продав 4,3 млрд доларів.

За весь попередній рік Нацбанк купив на міжбанку 219,85 млн доларів, а продав 28,829 млрд доларів. Євро регулятор не купував і не продавав.

У 2022 році НБУ придбав 3 267,95 млн доларів, а продав 26 380,59 млн доларів.

Який зараз курс гривні

У понеділок, 11 березня, курс долара на готівковому ринку продовжує зростати. Купують за 38,06 грн (0,00), продають за 38,56 грн (+0,01). Національний банк теж підвищив офіційний курс американської валюти до 38,14 грн (+0,06), євро — до 41,69 грн (+0,21).

В обмінниках валюта теж змінилась у ціні. Долар коштує у купівлі 38,45 грн (+0,08), у продажу — 38,54 грн (+0,07).

Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Також упродовж 11-17 березня очікується стабільність трендів на валютному ринку. Особлива увага приділяється частково лібералізованому міжбанковському ринку, де регулятор м'яко впливає на курси шляхом валютних інтервенцій.