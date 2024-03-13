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ПриватБанк запустив миттєве відкриття рахунків — кому доступно

13 березня 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
У ПриватБанку можна миттєво відкривати рахунки — кому доступний сервіс
Мобільний застосунок у Приват. Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У державному "ПриватБанку" з'явилась функція миттєвого відкриття банківських рахунків. Однак скористатися нею зможуть виключно українські підприємці, які працюють та надають послуги в сфері інформаційних технологій.

Про це йдеться у повідомленні банку.

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Як зазначають у фінустанові, для відкриття нових рахунків на порталі достатньо буде зробити тільки шість простих кроків, на що піде не більше п'яти хвилин.

У рамках спеціальної програми обслуговування ІТ-фізособи- підприємця, окрім безплатного відкриття та обслуговування рахунку, також діятиме:

  • пільговий тариф "ІТ-експерт";
  • безкоштовний валютообмін і цілодобовий продаж валюти;
  • просте керування фінансами у мобільному застосунку;
  • весь необхідний в роботі програмістів функціонал.

"Лише для клієнтів Приватбанку тариф на перерахування коштів на особисту картку становить не більше 50 грн та діє подовжена валютна торговельна сесія із зарахуванням іноземної валюти день в день без комісії", — зауважують у фінустанові.

Для бізнесу в ІТ-сфері діє спрощений валютний контроль — платежі до 400 тисяч гривень (в еквіваленті) будуть зараховуватися автоматично.

Окрім того, фрілансерам, котрі працюють на основі оферти з Upwork, Google, Payoneer та низкою інших майданчиків, доступна автоматизована платформа передачі в банк документації ЗЕД (зовнішньоекономічної діяльності), додали у пресслужбі.

Як керувати фінансами ІТ-бізнесу

У банку зауважують, що керувати фінансами підприємці сфери ІТ зможуть як через портал, так і через мобільний застосунок Приват24 для бізнесу. Окрім того, це можна робити через меню "Бізнес" у звичайному застосунку Приват24.

При цьому завдяки інтеграції Приват24 із міжнародною платіжною системою Payoneer можна швидко створювати акаунти та зараховувати кошти на рахунок фізособи-підприємця.

 

ПриватБанк
Джерело: ПриватБанк

Що ще варто знати

Нагадаємо, український дрібний бізнес почав скаржитися на закриття рахунків у ПриватБанку без пояснення причин. У банку стверджують, що всім, кому було відмовлено в обслуговуванні, надсилають офіційну відповідь.

Раніше ми повідомляли, що ПриватБанк продовжив дію проєкту з підтримки сучасних безготівкових розрахунків. В його рамках підприємці та компанії, які виплачуватимуть заробітні плати на картки фінустанови, отримають на рік безкоштовне обслуговування.

ПриватБанк
банки
IT
Програмісти
банківські рахунки

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