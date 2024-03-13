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ПриватБанк запустил мгновенное открытие счетов — кому доступно

13 марта 2024 07:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
В ПриватБанке можно мгновенно открывать счета — кому доступен сервис
Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В государственном "ПриватБанке" появилась функция мгновенного открытия банковских счетов. Однако воспользоваться ею смогут исключительно украинские предприниматели, работающие и оказывающие услуги в сфере информационных технологий.

Об этом говорится в сообщении банка.

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Детальнее о fast line для IТ-предпринимателей

Как отмечают в финучреждении, для открытия новых счетов на портале достаточно будет сделать только шесть простых шагов, на что уйдет не больше пяти минут.

В рамках специальной программы обслуживания IТ-физлица-предпринимателя, кроме бесплатного открытия и обслуживания счета, также будет действовать:

  • льготный тариф "IТ-эксперт";
  • бесплатный валютообмен и круглосуточная продажа валюты;
  • простое управление финансами в мобильном приложении;
  • весь необходимый в работе программистов функционал.

"Только для клиентов Приватбанка тарифы на перечисление средств на личную карту составляют не более 50 грн и действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии", — отмечают в финучреждении.

Для бизнеса в IТ-сфере действует упрощенный валютный контроль — платежи до 400 тысяч гривен (в эквиваленте) будут засчитываться автоматически.

Кроме того, фрилансерам, работающим на основе оферты из Upwork, Google, Payoneer и ряда других площадок, доступна автоматизированная платформа передачи в банк документации ВЭД (внешнеэкономической деятельности), добавили в пресс-службе.

Как управлять финансами IТ-бизнесу

В банке отмечают, что управлять финансами предприниматели сферы IТ смогут как через портал, так и через мобильное приложение Приват24 для бизнеса. Кроме того, это можно сделать через меню "Бизнес" в обычном приложении Приват24.

При этом благодаря интеграции Приват24 с международной платежной системой Payoneer можно быстро создавать аккаунты и зачислять средства на счет физлица-предпринимателя.

 

ПриватБанк
Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, украинский мелкий бизнес начал жаловаться на закрытие счетов в ПриватБанке без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк продлил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.

ПриватБанк
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