В ПриватБанке можно мгновенно открывать счета — кому доступен сервис

Мобильное приложение в Привате. Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В государственном "ПриватБанке" появилась функция мгновенного открытия банковских счетов. Однако воспользоваться ею смогут исключительно украинские предприниматели, работающие и оказывающие услуги в сфере информационных технологий.

Об этом говорится в сообщении банка.

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Как отмечают в финучреждении, для открытия новых счетов на портале достаточно будет сделать только шесть простых шагов, на что уйдет не больше пяти минут.

В рамках специальной программы обслуживания IТ-физлица-предпринимателя, кроме бесплатного открытия и обслуживания счета, также будет действовать:

льготный тариф "IТ-эксперт";

бесплатный валютообмен и круглосуточная продажа валюты;

простое управление финансами в мобильном приложении;

весь необходимый в работе программистов функционал.

"Только для клиентов Приватбанка тарифы на перечисление средств на личную карту составляют не более 50 грн и действует удлиненная валютная торговая сессия с зачислением иностранной валюты изо дня в день без комиссии", — отмечают в финучреждении.

Для бизнеса в IТ-сфере действует упрощенный валютный контроль — платежи до 400 тысяч гривен (в эквиваленте) будут засчитываться автоматически.

Кроме того, фрилансерам, работающим на основе оферты из Upwork, Google, Payoneer и ряда других площадок, доступна автоматизированная платформа передачи в банк документации ВЭД (внешнеэкономической деятельности), добавили в пресс-службе.

Как управлять финансами IТ-бизнесу

В банке отмечают, что управлять финансами предприниматели сферы IТ смогут как через портал, так и через мобильное приложение Приват24 для бизнеса. Кроме того, это можно сделать через меню "Бизнес" в обычном приложении Приват24.

При этом благодаря интеграции Приват24 с международной платежной системой Payoneer можно быстро создавать аккаунты и зачислять средства на счет физлица-предпринимателя.

Источник: ПриватБанк

Что еще стоит знать

Напомним, украинский мелкий бизнес начал жаловаться на закрытие счетов в ПриватБанке без объяснения причин. В банке утверждают, что всем, кому было отказано в обслуживании, присылают официальный ответ.

Ранее мы сообщали, что ПриватБанк продлил действие проекта по поддержке современных безналичных расчетов. В его рамках предприниматели и компании, которые будут выплачивать заработные платы на карты финучреждения, получат на год бесплатное обслуживание.