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Програма життєстійкості — хто і як отримає чималу держдопомогу

1 березня 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Допомога українцям — як отримати допомогу за Програмою життєстійкості
Грошові купюри. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні оголосили конкурс для надавачів соціальних послуг для громадян в рамках Програми життєстійкості Міністерства соцполітики. Приєднатися до проєкту та отримати державне фінансування закликають представників громадського сектору та комунальні некомерційні підприємства.

Про це йдеться у повідомлені Міністерства соціальної політики.

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Хто і як може долучитися до "Програми життєстійкості"

Як пояснюють у відомстві, "Програма життєстійкості" є пілотним проєктом Міністерства соцполітики в рамках Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?" першої леді Олени Зеленської.

Згідно з нею, у громадах мають бути створені Центри життєстійкості, де населення зможе отримати комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості та іншу допомогу.

Заявки на конкурс прийматимуть до 7 березня 2024 року. Їх можуть подавати громадяни за умов:

  • бути ФОП чи юрособою, внесеним/ою до Реєстру надавачів та отримувачів соцпослуг;
  • перевірити список відібраних громад, знайти свою, чи спонукати владу долучитися до проєкту та надати приміщення;
  • необхідне підтвердження кваліфікації команди спеціалістів. Вимоги оприлюднені на сайті Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю.

Усі конкурсні пропозиції потрібно подавати через е-пошту: [email protected] та [email protected], або за адресою: 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, буд. 28, 3 поверх, каб. 303

Після успішного проходження конкурсу, необхідно укласти договір та розпочати надання послуги на території громади для громадян.

Команди повинні пройти навчання від партнерів — міжнародних фондів ВООЗ та ЮНІСЕФ.

"Зверніть увагу, що надавачі можуть подавати свої кандидатури поза конкурсом — за умови, що вони надаватимуть послугу власним коштом або за підтримки благодійника", — йдеться у повідомленні Мінсоцполітики.

Записатися на консультації щодо подачі заявки на конкурс можна за посиланням.

Що нададуть учасникам проєкту

Ті, хто долучаться до програми, зможуть отримати:

  • державне фінансування функціонування команди надавача та залучених спеціалістів, оплату канцелярських, господарських витрат і продуктів для відвідувачів Центру життєстійкості;
  • змогу підвищити свою кваліфікацію та безплатно пройти навчання на тренінгах. Усі отримають навчально-методичні матеріали для покращення якості роботи фахівців;
  • змогу допомогти ментальному здоров’ю жителів громади, чим посилиться сама громада.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українські військові та їхні родини отримають підвищену матеріальну допомогу через зростання розміру прожиткового мінімуму у 2024 році. Йдеться про одноразові, щомісячні та щорічні виплати для киян.

Також ми писали, що з 1 березня в Україні зміниться порядок виплат державної допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Тільки окремі категорії матимуть право на виплати у розмірі 2-3 тисячі гривень.

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