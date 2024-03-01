Помощь украинцам — как получить помощь по Программе жизнестойкости

Программа жизнестойкости — кто и как получит немалую госпомощь
В Украине объявили конкурс для предоставления социальных услуг для граждан в рамках Программы жизнестойкости Министерства соцполитики. Присоединиться к проекту и получить государственное финансирование призывают представителей общественного сектора и некоммерческие коммунальные предприятия.
Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.
Кто и как может приобщиться к "Программе жизнестойкости"
Как объясняют в ведомстве, "Программа жизнестойкости" — пилотный проект Министерства соцполитики в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" первой леди Елены Зеленской.
Согласно ему, в громадах должны быть созданы Центры жизнестойкости, где население сможет получить комплексную социальную услугу по формированию жизнестойкости и другую помощь.
Заявки на конкурс будут приниматься до 7 марта 2024 года. Их могут подавать граждане при условии:
- быть ФЛП или юрлицом, внесенным в Реестр предоставлятелей и получателей соцуслуг;
- проверить список отобранных громад, найти свою, побудить местную власть присоединиться к проекту и предоставить помещение;
- необходимо подтверждение квалификации команды специалистов. Требования обнародованы на сайте Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.
Все конкурсные предложения нужно подавать по электронной почте: [email protected] и [email protected], или по адресу: 04070, г. Киев, ул. Боричев Ток, дом. 28, 3 этаж, каб. 303
После успешного прохождения конкурса необходимо заключить договор и начать оказание услуги на территории громады для граждан.
Команды должны пройти обучение от партнеров — международных фондов ВОЗ и ЮНИСЕФ.
"Обратите внимание, что поставщики могут подавать свои кандидатуры вне конкурса — при условии, что они будут предоставлять услугу за свой счет или при поддержке благотворителя", — говорится в сообщении Минсоцполитики.
Записаться на консультации по подаче заявки на конкурс можно по ссылке.
Что предоставят участникам проекта
Те, кто присоединятся к программе, смогут получить:
- государственное финансирование функционирования команды поставщика и привлеченных специалистов, оплату канцелярских, хозяйственных расходов и продуктов для посетителей Центра жизнестойкости;
- возможность повысить свою квалификацию и бесплатно пройти обучение на тренингах. Все получат учебно-методические материалы по улучшению качества работы специалистов;
- возможность помочь ментальному здоровью жителей, чем усилится сама громада.
Что еще стоит знать
Напомним, некоторые украинские военные и их семьи получат повышенную материальную помощь из-за роста размера прожиточного минимума в 2024 году. Речь идет об единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах для киевлян.
Также мы писали, что с 1 марта в Украине изменится порядок выплат государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут иметь право на выплаты в размере 2-3 тысяч гривен.
Читайте Новини.LIVE!