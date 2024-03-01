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Программа жизнестойкости — кто и как получит немалую госпомощь

1 марта 2024 22:10
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь украинцам — как получить помощь по Программе жизнестойкости
Денежные купюры. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине объявили конкурс для предоставления социальных услуг для граждан в рамках Программы жизнестойкости Министерства соцполитики. Присоединиться к проекту и получить государственное финансирование призывают представителей общественного сектора и некоммерческие коммунальные предприятия.

Об этом говорится в сообщении Министерства социальной политики.

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Как объясняют в ведомстве, "Программа жизнестойкости" — пилотный проект Министерства соцполитики в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" первой леди Елены Зеленской.

Согласно ему, в громадах должны быть созданы Центры жизнестойкости, где население сможет получить комплексную социальную услугу по формированию жизнестойкости и другую помощь.

Заявки на конкурс будут приниматься до 7 марта 2024 года. Их могут подавать граждане при условии:

  • быть ФЛП или юрлицом, внесенным в Реестр предоставлятелей и получателей соцуслуг;
  • проверить список отобранных громад, найти свою, побудить местную власть присоединиться к проекту и предоставить помещение;
  • необходимо подтверждение квалификации команды специалистов. Требования обнародованы на сайте Фонда соцзащиты лиц с инвалидностью.

Все конкурсные предложения нужно подавать по электронной почте: [email protected] и [email protected], или по адресу: 04070, г. Киев, ул. Боричев Ток, дом. 28, 3 этаж, каб. 303

После успешного прохождения конкурса необходимо заключить договор и начать оказание услуги на территории громады для граждан.

Команды должны пройти обучение от партнеров — международных фондов ВОЗ и ЮНИСЕФ.

"Обратите внимание, что поставщики могут подавать свои кандидатуры вне конкурса — при условии, что они будут предоставлять услугу за свой счет или при поддержке благотворителя", — говорится в сообщении Минсоцполитики.

Записаться на консультации по подаче заявки на конкурс можно по ссылке.

Что предоставят участникам проекта

Те, кто присоединятся к программе, смогут получить:

  • государственное финансирование функционирования команды поставщика и привлеченных специалистов, оплату канцелярских, хозяйственных расходов и продуктов для посетителей Центра жизнестойкости;
  • возможность повысить свою квалификацию и бесплатно пройти обучение на тренингах. Все получат учебно-методические материалы по улучшению качества работы специалистов;
  • возможность помочь ментальному здоровью жителей, чем усилится сама громада.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинские военные и их семьи получат повышенную материальную помощь из-за роста размера прожиточного минимума в 2024 году. Речь идет об единовременных, ежемесячных и ежегодных выплатах для киевлян.

Также мы писали, что с 1 марта в Украине изменится порядок выплат государственной помощи для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Только отдельные категории будут иметь право на выплаты в размере 2-3 тысяч гривен.

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финансы
деньги

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