Прибуток TikTok у 2023 року сягнув рекордної позначки

Телефон в руці. Фото: Adobe

Дохід сервісу для створення і перегляду коротких відео TikTok у США досяг рекордних 16 мільярдів доларів за підсумками 2023 року. Валовий дохід китайської компанії ByteDance, якій належить TikTok, на 40% перевищів показник попереднього року.

Про це повідомляє Financial Times.

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Прибуток компанії за 2023 рік

За інформацією співрозмовників видання, валовий дохід китайської компанії ByteDance, власниці TikTok, оцінюється у 120 мільярдів доларів, що на 40% перевищує показник попереднього року. Більшість доходу компанія отримує в Китаї. За даними джерел, чистий прибуток ByteDance у 2023 році склав 28 мільярдів дол.

Варто зазначити, що акції компанії не торгуються на біржі, тому вона не розголошує свої фінансові показники.

На відміну від ByteDance, компанія Meta, що володіє Facebook та Instagram, збільшила свій дохід у 2023 році на 16%, до 135 мільярдів дол.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на голосування у Палаті представників США у середу, 13 березня, буде винесений законопроєкт про заборону TikTok. Його внесення було підтримано обома партіями — Демократичною та Республіканською.

Ми також писали, що від заборони TikTok у Сполучених Штатах китайську компанію ByteDance може врятувати лише покупець з США, який придбає платформу. Відомо, хто може укласти таку угоду.