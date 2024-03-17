Прибыль TikTok в 2023 году достигла рекордной отметки

Телефон в руке. Фото: Adobe

Доход сервиса для создания и просмотра коротких видео TikTok в США достиг рекордных 16 миллиардов долларов по итогам 2023 года. Валовой доход китайской компании ByteDance, которой принадлежит TikTok, на 40% превышает показатель предыдущего года.

Об этом сообщает Financial Times.

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Прибыль компании за 2023 год

По информации собеседников издания, валовой доход китайской компании ByteDance, владелицы TikTok, оценивается в 120 миллиардов долларов, что на 40% превышает показатель предыдущего года. Большинство доходов компания получает в Китае. По данным источников, чистая прибыль ByteDance в 2023 году составила 28 миллиардов дол.

Следует отметить, что акции компании не торгуются на бирже, поэтому она не разглашает свои финансовые показатели.

В отличие от ByteDance, компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, увеличила свой доход в 2023 году на 16% до 135 миллиардов дол.

Что еще стоит знать

Напомним, на голосование в Палате представителей США в среду, 13 марта, будет вынесен законопроект о запрете TikTok. Его внесение было поддержано обеими партиями — Демократической и Республиканской.

Мы также писали, что от запрета TikTok в Соединенных Штатах китайскую компанию ByteDance может спасти только покупатель из США, приобретающий платформу. Известно, кто может заключить такое соглашение.