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Как изменится курс доллара до конца года — прогноз агентства S&P

12 марта 2024 08:25
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Курс доллара к концу года изменится — прогноз агентства S&P
Американская валюта. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине до конца 2024 года на валютном рынке ожидается изменение курса доллара. Американская валюта в этом году может прибавить в стоимости всего несколько гривен, а в следующем году ждет более существенное обесценивание нацвалюты.

Об этом говорится в прогнозе агентства S&P Global Ratings.

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Согласно прогнозу агентства, доллар к концу текущего года может вырасти до 41,02 грн/$, тогда как к концу следующего года подскочит до 43,89 грн/$.

В то же время, согласно базовому сценарию S&P, правительству и Национальному банку Украины (НБУ) удастся сохранить свой административный потенциал, несмотря на серьезные военные угрозы.

Сейчас по данным НБУ, курс доллара составляет 38,38 грн/$. Регулятор с конца июля 2022 по октябрь 2023-го удерживал официальный курс на уровне 36,56 грн/$.

 

курс валют
Источник: НБУ

Восстановление экономики Украины

Также в прогнозе аналитиков отмечается, что экономический рост страны будет продолжаться в 2024 году. Это станет возможно благодаря ряду факторов, а именно:

  • благодаря расширению внутреннего спроса;
  • дальнейшему восстановлению морского экспорта (хотя и снизится с 5,5% до 3,9% из-за эффекта сравнительной высокой базы).

Агентство считает, что украинской экономике даже на фоне войны удастся вырасти на 5%, но стремительное восстановление до довоенного уровня маловероятно.

"При отсутствии значительной эскалации войны мы прогнозируем, что экономика Украины вырастет в среднем примерно на 4-5% в среднесрочной перспективе, но восстановление до довоенного уровня маловероятно в ближайшем будущем", — говорится в прогнозе S&P.

Тем не менее, учитывая значительный ущерб физическому и человеческому капиталу, среднесрочные экономические перспективы Украины являются предметом высокой степени неопределенности. Основными факторами, определяющими перспективы восстановления страны, является развитие войны, послевоенное демографическое состояние и профиль рынка труда, эффективность усилий по восстановлению, а также постоянная международная поддержка.

Учитывая эти факторы и ущерб, нанесенный войной украинской экономике, аналитики не ожидают, что реальный ВВП восстановится до довоенного уровня в прогнозируемый период до 2027 года, добавили в агентстве.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) сократил поддержку курса гривны с 4 по 8 марта продажей валюты на межбанковском рынке. Объем чистой продажи на прошлой неделе снизился более чем в два раза.

Также мы писали о том, что в течение 11-17 марта ожидается стабильность трендов на валютном рынке. Особое внимание уделяется частично либерализированному межбанковскому рынку, где регулятор мягко влияет на курсы путем валютных интервенций.

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