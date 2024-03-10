Каким будет курс доллара на следующей неделе – прогноз банкира

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В течение 11-17 марта ожидается стабильность глобальных трендов на валютном рынке. Особое внимание уделяется частично либерализированному межбанковскому рынку, где регулятор мягко влияет на курсы путем валютных интервенций.

Об этом рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовый в комментарии РБК-Украина.

Читайте также:

По словам банкира, со второй половины февраля и до его завершения межбанк сократил объемы интервенций в два раза, с 500-600 млн. долларов до 200-300 млн. долларов в неделю. При этом спрос на валюту был несколько выше предложения, в среднем на 10%. Это явилось основной причиной многодневного роста курсов на 2,5-3%. Также есть возможность схожих, но обратных процессов, если:

регулятор увеличит объемы интервенций;

текущий спрос станет меньше предложения.

Таким образом, ежедневные изменения на валютном рынке, даже если несколько дней подряд наблюдается рост или снижение курсов, следует расценивать как естественные рыночные изменения, о которых неоднократно отмечал регулятор. Свободный рынок всегда достаточно изменчив, однако самый главный аспект - это отсутствие порывистых и угрожающих курсовых. изменений. В настоящее время рынок обезопасен от скоростного роста или снижения валютных курсов", — пояснил Лесовый.

Каким будет курс валют на следующей неделе

По прогнозам эксперта, на следующей неделе ожидается, что пределы допустимых колебаний останутся практически неизменными: 38,5-39,25 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанковском рынке и 38,8-39,9 грн/доллар. 41-43 грн/евро на наличном рынке. В то же время, ожидаются текущие курсовые изменения на уровне нескольких последних месяцев: до 0,2 грн на межбанковском рынке, до 0,5 грн на наличном рынке.

Разница между курсами купли и продажи, вероятно, останется практически неизменной: до 0,1 грн на безналичном рынке, до 0,5 грн в коммерческих банках и до 1 грн в обменных пунктах (рост курса продаж в обменниках может быть обусловлен текущим уровнем спроса: чем он будет выше предложения, тем больше вероятностей, что курс продаж вырастет).

"Итак, несмотря на все общественные, массмедийные волнения, валютный рынок находится в достаточно комфортной и безопасной "рыночной капсуле", куда не будет проникать эмоциональный вирус ажиотажа. Да и экономических оснований для опасности нет", — резюмировал Тарас Лесовый.

Что еще нужно знать

Напомним, украинцы, пересекающие государственную границу, обязаны декларировать валюту и ценности. Известно, за вывоз какой суммы в 2024 году ожидает наказание.

Мы также писали о том, что курс биткоина стремительно повысился, превысив отметку 69,6 тысяч долларов 8 марта 2024 года. Это новый пик для самой популярной криптовалюты.