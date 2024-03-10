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Що буде з курсом валют наступного тижня — прогноз банкіра

10 березня 2024 13:51
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Яким буде курс долара наступного тижня — прогноз банкіра
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Упродовж 11-17 березня очікується стабільність глобальних трендів на валютному ринку. Особлива увага приділяється частково лібералізованому міжбанковському ринку, де регулятор м'яко впливає на курси шляхом валютних інтервенцій.

Про це розповів начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі РБК-Україна.

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За словами банкіра, з другої половини лютого і до його завершення міжбанк скоротив обсяги інтервенцій у два рази, з 500-600 млн доларів до 200-300 млн доларів на тиждень. При цьому попит на валюту був трохи вищим за пропозицію, в середньому на 10%. Це стало основною причиною кількаденного зростання курсів на 2,5-3%. Також є можливість схожих, але зворотних процесів, якщо: 

  • регулятор збільшить обсяги інтервенцій;
  • поточний попит стане меншим за пропозицію.

"Таким чином, щоденні зміни на валютному ринку, навіть якщо кілька днів поспіль спостерігається зростання чи зниження курсів, варто розцінювати як природні ринкові зміни, про які неодноразово зазначав регулятор. Вільний ринок завжди досить мінливий, проте найголовніший аспект це відсутність рвучких і загрозливих курсових змін. Наразі ринок убезпечений від швидкісного зростання чи зниження валютних курсів", — пояснив Лєсовий.

Яким буде курс валют наступного тижня

За прогнозами експерта, наступного тижня очікується, що межі допустимих коливань залишаться практично незмінними: 38,5-39,25 грн/долар та 41,5-43 грн/євро на міжбанківському ринку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку. Водночас очікуються поточні курсові зміни на рівні кількох останніх місяців: до 0,2 грн на міжбанківському ринку, до 0,5 грн на готівковому ринку.

Різниця між курсами купівлі та продажу, ймовірно, залишиться практично незмінною: до 0,1 грн на безготівковому ринку, до 0,5 грн у комерційних банках та до 1 грн в обмінних пунктах (зростання курсу продажу в обмінниках може бути обумовлене поточним рівнем попиту: чим він буде вищий за пропозицію, тим більше ймовірностей, що курс продажу зросте).

"Отже, попри всі суспільні, масмедійні хвилювання, валютний ринок перебуває в досить комфортній та безпечній "ринковій капсулі", куди не проникатиме емоційний вірус ажіотажу. Та й економічних підстав для небезпеки немає", — резюмував Тарас Лєсовий.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українці, які перетинають державний кордон, зобов'язані декларувати валюту та цінності. Відомо, за вивезення якої суми у 2024 році чекає покарання.

Ми також писали про те, що курс біткоїна стрімко підвищився, перевищивши позначку 69,6 тисячі доларів 8 березня 2024 року. Це новий пік для найпопулярнішої криптовалюти.

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