Пенсии в 2024 году — кто из украинцев имеет право на соцпомощь

Пожилые люди. Фото: Unsplush

В Украине гражданам пожилого возраста, у которых нет необходимого количества страхового стажа, чтобы получать традиционную пенсию, предоставляют социальную помощь. В 2024 году размер таких выплат вырос.

Об этом говорится в материалах правительства.

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Социальная помощь является одной из ключевых форм поддержки обществом граждан, у которых финансовое состояние меньше общепринятого уровня, определенного законодательством.

Такую денежную поддержку выплачивают ежемесячно из государственного бюджета нетрудоспособным или ограниченно трудоспособным лицам, не имеющим стажа или других источников дохода.

Украинское законодательство предусматривает три вида соцвыплат, которые отличаются по назначению:

по возрасту — соцпомощь гражданам, достигшим пенсионного возраста, однако не имеющим достаточного уровня стажа для права на пенсию;

по состоянию здоровья — назначают гражданам с инвалидностью первой и второй групп, в том числе ребенку с инвалидностью, лицам с инвалидностью третьей группы, у которых нет стажа;

по потере кормильца — выплачивают несовершеннолетним детям (до 18-летия) и студентам очных отделений вузов (до 23 лет), если у них нет одного или двух родителей.

При этом социальную пенсию могут получать не только украинцы, но граждане других стран и лица без гражданства, прибывшие в Украину для постоянного проживания.

Условия назначения соцпомощи пенсионерам

По украинскому законодательству, в назначении пенсии важны два критерия:

наличие достаточного количества страхового стажа;

достижение пенсионного возраста.

Если страховой стаж меньше 15 лет, то человек не будет иметь права на традиционную пенсию, а может рассчитывать только на минимальный размер пенсии.

Учитывая это, если человек не работал официально и не имеет страхового стажа, то будет получать только соцпомощь.

Она называется Государственная помощь людям, не имеющим права на пенсию. Размер привязан к прожиточному минимуму и в 2024 году составляет 2 361 грн.

Гражданам в случае достижения пенсионного возраста и отсутствия нужного стажа для получения пенсии, следует обратиться в органы соцзащиты населения по месту прописки или фактического проживания и оформить себе соцпомощь.

Государственную соцпомощь выплачивают пенсионерам ежемесячно.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) обнародовали показатель средней заработной платы в стране за 2023 год. Известно, на какие пенсионные выплаты повлияло изменение зарплаты.

Мы также писали о том, что в Украине планируют провести масштабную пенсионную реформу. Она предполагает введение двух составных частей предстоящей выплаты.