Скидки на коммуналку — кто из украинцев может не платить в 2024 году

Социальная льгота — кто из украинцев может не платить за услуги ЖКХ
В 2024 году некоторые украинские граждане могут совсем не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также твердое или жидкое топливо. Предоставляют такую скидку некоторым категориям пожилых людей.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).
Кому предоставляют 100% льготу на услуги ЖКХ
По нормам законодательства, льгота в 100% предусмотрена для тех, кто работал в годы трудовой деятельности по некоторым специальностям, а также до сих пор проживает в сельской местности.
Такие скидки определены Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, что предусмотрено правительственным постановлением №389 от 04.06.2015. Льготы не отменяли даже во время военного положения, однако в 2024 году нормы несколько изменились.
Право на скидку на оплату коммунальных услуг, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа предоставляется следующим пенсионерам:
- педагогическим работникам;
- медицинским и фармацевтическим работникам;
- специалистам по защите растений;
- работникам музеев и библиотек;
- работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, как и учебных заведений культурной отрасли.
Размер налоговой социальной льготы в 2024 году
Такую абсолютную скидку граждане могут получить при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие полгода не больше размера дохода, благодаря которому предусмотрена социальная льгота.
В 2024 году размер социальной льготы повысился до 4,24 тыс. грн. При этом скидка не предусмотрена для членов семьи льготника.
Льготу предоставляют на 12 месяцев с месяца определения такого права.
Какие нужны документы для оформления льготы
Как сообщают в ведомстве, нужно иметь для оформления скидки пакет документов. Льготу предоставят на основе:
- трудовой книжки или справки, где удостоверяется работа по указанным специальностям в сельской местности;
- справки о месте жительства (регистрация) в сельской местности;
- удостоверении гражданина;
- заявлении в Пенсионный фонд. Это могут сделать граждане как онлайн, так и лично.
В частности, зарегистрировать заявку на получение льгот можно через приложение "Дія".
Что еще нужно знать
Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.
Мы также сообщали о том, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.
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