Скидки на коммуналку — кто из украинцев может не платить в 2024 году

Коммунальные платежи и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В 2024 году некоторые украинские граждане могут совсем не оплачивать жилищно-коммунальные услуги, а также твердое или жидкое топливо. Предоставляют такую скидку некоторым категориям пожилых людей.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

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По нормам законодательства, льгота в 100% предусмотрена для тех, кто работал в годы трудовой деятельности по некоторым специальностям, а также до сих пор проживает в сельской местности.

Такие скидки определены Порядком предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, что предусмотрено правительственным постановлением №389 от 04.06.2015. Льготы не отменяли даже во время военного положения, однако в 2024 году нормы несколько изменились.

Право на скидку на оплату коммунальных услуг, а также покупки твердого, жидкого топлива и сжиженного газа предоставляется следующим пенсионерам:

педагогическим работникам;

медицинским и фармацевтическим работникам;

специалистам по защите растений;

работникам музеев и библиотек;

работникам государственных и коммунальных учреждений культуры, как и учебных заведений культурной отрасли.

Размер налоговой социальной льготы в 2024 году

Такую абсолютную скидку граждане могут получить при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за предыдущие полгода не больше размера дохода, благодаря которому предусмотрена социальная льгота.

В 2024 году размер социальной льготы повысился до 4,24 тыс. грн. При этом скидка не предусмотрена для членов семьи льготника.

Льготу предоставляют на 12 месяцев с месяца определения такого права.

Какие нужны документы для оформления льготы

Как сообщают в ведомстве, нужно иметь для оформления скидки пакет документов. Льготу предоставят на основе:

трудовой книжки или справки, где удостоверяется работа по указанным специальностям в сельской местности;

справки о месте жительства (регистрация) в сельской местности;

удостоверении гражданина;

заявлении в Пенсионный фонд. Это могут сделать граждане как онлайн, так и лично.

В частности, зарегистрировать заявку на получение льгот можно через приложение "Дія".

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине на время военного положения тариф на природный газ зафиксирован на уровне 7,96 гривны за кубометр, однако в ближайшем будущем цены могут измениться в сторону повышения. В то же время некоторые из потребителей могут иметь небольшую скидку, а некоторые вообще не платить.

Мы также сообщали о том, что в Украине остро стоит вопрос повышения тарифов. И хотя официально Минэнерго опровергает эту информацию, некоторые специалисты продолжают поднимать эту тему и подчеркивают ее важность.