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Соціальна пільга — хто з українців може не платити за послуги ЖКГ

13 березня 2024 07:57
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Знижки на комуналку — хто з українців може не платити у 2024 році
Комунальні платіжки та гроші. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році дехто з українських громадян можуть зовсім не оплачувати житлово-комунальні послуги, а також тверде чи рідке паливо. Надають таку знижку деяким категоріям людей похилого віку.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України (ПФУ).

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Кому надають 100% пільгу на послуги ЖКГ

За нормами законодавства, пільга у 100% передбачена для тих, хто працював в роки трудової діяльності за деякими спеціальностями, а також тих, хто досі проживає у сільській місцевості.

Такі знижки визначені Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, що передбачено урядовою постановою № 389 від 04.06.2015. Пільги не скасовували навіть на час воєнного стану, однак у 2024 році норми дещо змінились.

Право на знижку на оплату комунальних послуг, а також купівлі твердого, рідкого палива та зрідженого газу надається таким пенсіонерам:

  • педагогічним працівникам;
  • медичним та фармацевтичним працівникам;
  • фахівцям із захисту рослин;
  • працівникам музеїв та бібліотек;
  • працівникам державних та комунальних закладів культури, а також навчальних закладів культурної галузі.

Розмір податкової соціальної пільги у 2024-му

Таку абсолютну знижку громадяни можуть отримати за умови, що середньомісячний сукупний дохід родини пільговика в розрахунку на одну особу за попередні пів року не більші за розмір доходу, завдяки якому передбачена соціальна пільга.

У 2024 році розмір соціальної пільги підвищився до 4,24 тис. грн. При цьому знижка не передбачена для членів родини пільговика.

Пільгу надають на 12 місяців з місяця визначення такого права.

Які потрібні документи для оформлення пільги

Як повідомляють у відомстві, потрібно мати для оформлення знижки пакет документів. Пільгу нададуть на основі:

  • трудової книжки або довідки, де засвідчується робота за вказаними спеціальностями у сільській місцевості;
  • довідки про місце проживання (реєстрація) у сільській місцевості;
  • посвідчення громадянина;
  • заяви до Пенсійного фонду. Це можуть зробити громадяни як онлайн, так і особисто.

Зокрема, зареєструвати заявку на отримання пільг можна через застосунок "Дiя".

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні на час воєнного стану тариф на природний газ зафіксовано на рівні 7,96 гривні за кубометр, однак у найближчому майбутньому ціни можуть змінитися у бік підвищення. Водночас дехто зі споживачів може мати невелику знижку, а дехто — взагалі не платити.

Ми також повідомляли про те, що в Україні наразі гостро стоїть питання підвищення тарифів. І хоч офіційно Міненерго спростовує цю інформацію, деякі фахівці продовжують порушувати цю тему й наголошують на її важливості. 

комунальні послуги
ЖКГ
пільги
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