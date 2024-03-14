Помощь до 380 тыс. грн — депутаты предлагают стимулировать рождаемость

Пачка денежных купюр. Фото: Freepik

В Украине народные депутаты инициируют увеличение размера пособия при рождении ребенка. Считают, что такую социальную выплату нужно повысить в десять раз.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде.

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Речь идет о законопроекте №11072, который внесет изменения в закон "О государственной помощи семьям с детьми" относительно размера пособия при рождении (усыновлении) ребенка и установлении государственной помощи по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Авторы инициативы объясняют, что в Украине существенно упала рождаемость. Только за последние десять лет показатель сократился на 40%. Одним из главных факторов является низкая поддержка со стороны государства, а также военные действия в Украине.

В прошлом году в стране родились 192,69 тысячи детей, в 2022 году — 195 тысяч, что почти на треть меньше, чем было до войны, в 2021-м.

Источник: ВРУ

Новый размер пособия при рождении детей

Согласно документу, размер пособия при рождении ребенка предлагают увеличить с нынешних 41 тыс. гривен до 384 тыс. гривен.

По предложению, помощь хотят установить в размере:

кратному 150 размерам прожиточного минимума (384,5 тыс. грн) — на первого ребенка;

кратному 100 размерам прожиточного минимума (256,3 тыс. грн) — на второго ребенка;

кратному 50 размерам прожиточного минимума (128,2 тыс. грн) — на третьего и каждого последующего ребенка.

Первый транш выплат по предложению нардепов должен быть равен 20 размерам прожиточного минимума, то есть 51,3 тыс. грн. Остальную сумму планируется разбить на части и выплачивать в течение 36 месяцев.

Для введения такой инициативы необходимо внесение изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2024 год".

Что еще стоит знать

Напомним, украинские военные, пострадавшие в результате ранений, контузий или увечья во время выполнения боевых задач, имеют право на государственную помощь Размер и характер таких выплат зависят от тяжести травмы и ее последствий.

Также мы писали, что в Украине для потерявших работу граждан изменился размер денежной помощи от государства в 2024 году. Для получения выплат необходимо, чтобы человек приобрел статус безработного.