Зарплаты в Украине — каким специалистам повысили выплаты на более чем четверть

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине на фоне войны и дефицита рабочей силы работодатели повышали заработные платы. В частности, в сфере ритейла некоторым работникам увеличили оплату труда на более чем четверть.

Об этом СМИ рассказали в Ассоциации ритейлеров Украины.

Читайте также:

Как изменились зарплаты в сфере торговли

В прошлом году во многих областях компании повышали заработные, в частности на рынке ритейл повышали выплаты сотрудникам от 5% до 20%, а некоторым специалистам — до 30%.

В частности, в среднем по рынку ритейла охраннику предлагали в январе 2023-го 11,15 тыс. гривен, а на конец года — 14,22 тыс. гривен.

Кассир год назад получал 12,43 тыс. гривен, а в декабре зарплата выросла до 15,69 тыс. гривен.

Руководитель магазина в начале прошлого года получал зарплату в размере 25,942 тыс. гривен, а в декабре — 27,1 тыс. гривен.

Средняя заработная плата в продуктовом ритейле в регионах Украины:

самая низкая у пекаря — 16,31 тыс. гривен;

самая высокая у товароведа – 18,47 тыс. гривен.

Также фиксируют серьезную разницу между зарплатами, которые предлагают гражданам и тем, сколько хотят получать работники. В Ассоциации ритейлеров Украины рассказали, что разница колеблется от 6 до 38% в зависимости от профессии.

Как известно, с 1 января текущего года минимальная заработная плата в Украине увеличилась с 6,7 до 7,1 тыс. гривен. Она оказывает непосредственное влияние на размер многих выплат, в том числе минимальную месячную зарплату и должностной оклад работников.

Что еще стоит знать

Напомним, Украине с 1 апреля 2024 года во второй раз повысят минимальную заработную плату, которая повлияет на размер некоторых социальных выплат и налогов. Ожидается, что зарплата вырастет на 900 грн.

Также сообщалось, что в украинском правительстве рассказали, есть ли угрозы для выплат пенсий и заработной платы в 2024 году. До этого звучали заявления о возможных задержках из-за проблем с финансированием со стороны стран-партнеров.