Зарплати в Україні — відомо, як змінились реальні суми за час війни

В Україні зросли зарплати — як змінились суми за час війни
У 2023 році зростання середньої заробітної плати становило більш ніж 17%. Проте в реальному вимірі, зважаючи на інфляцію, середня зарплата залишається меншою, ніж була до повномасштабної війни у 2021 році.
Такі дані навів голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.
Які зарплати в різних секторах економіки
Голова профільного комітету зауважив, що за даними Державної служби статистики, минулого року середня зарплатня в економіці (брутто, без окупованих територій) становила 17,44 тис. грн.
Порівняно з 2022-м номінально середня заробітна плата зросла на 17,5%, або на 2,59 тис. грн. В реальному вимірі, враховуючи середню інфляцію, на 4,1%.
Нардеп навів кілька секторів економіки, де фіксували найвищі середньомісячні зарплати у 2023-му:
- інформація та телекомунікації — 37,95 тис. грн;
- фінансова та страхова діяльність — 34,39 тис. грн;
- авіатранспорт — 31,39 тис. грн;
- професійна, наукова та технічна діяльність — 23,4 тис. грн;
- сфера держуправління та оборони; обов'язкове соцстрахування — 23,39 тис. грн.
Серед сфер із найнижчими середньомісячними зарплатами:
- бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури — 10,99 тис. грн;
- сфера творчості, мистецтва та розваг — 11,34 тис. грн;
- поштова та кур'єрська діяльність — 11,83 тис. грн;
- тимчасове розміщування й організація харчування — 12,3 тис. грн;
- сфера освіти — 12,44 тис. грн.
"Розрив у рівні зарплат між секторами економіки залишається значним. За час повномасштабної війни він збільшився. Наразі це 3,5 рази — між IT і діяльністю у сфері бібліотек, архівів, музеїв. До війни — 3,1 раза", — повідомив він.
Як змінились зарплати за час війни
Також фіксують вагомі втрати у офіційних трудових доходах з початку повномасштабної війни. У реальному вимірі, з огляду на інфляцію, середня зарплата залишалась на 8,3% меншою, ніж було до повномасштабної війни.
Водночас, у доларовому еквіваленті за офіційним середнім курсом американської валюти середня зарплата була на 7,1% нижчою (514 дол. і 477 доларів відповідно у 2021 та 2023 роках відповідно).
Проте втрати могли бути значно більшими. Саме втримання порівняно низької інфляції під час війни дало змогу мінімізувати втрати у реальних доходах.
"Залишаюсь при своїй думці, що прив’язка умов мобілізації до певного рівня зарплат і відповідно сплати податків, буде дискримінувати працівників секторів/ галузей з історично нижчою оплатою праці, не кажучи вже про дискримінацію працівників у прифронтових областях, ВПЛ, за старшим віком (50-60 років), які мають гірші умови для працевлаштування", — зазначив Гетманцев.
Що ще варто знати
Нагадаємо, експерти підрахували, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання середньої заробітної плати. Для обрахунку взяли суму у 16 тис. грн за місяць.
Також ми писали, що за чинним законодавством України, роботодавець, який здійснює винайм працівників, зобов'язаний укладати трудовий договір та сплачувати податки за кожного з них. Інакше — можуть нарахувати штраф.
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