Зарплати в Україні — відомо, як змінились реальні суми за час війни

Гроші у гаманці. Фото: gsminfo

У 2023 році зростання середньої заробітної плати становило більш ніж 17%. Проте в реальному вимірі, зважаючи на інфляцію, середня зарплата залишається меншою, ніж була до повномасштабної війни у 2021 році.

Такі дані навів голова Фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

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Які зарплати в різних секторах економіки

Голова профільного комітету зауважив, що за даними Державної служби статистики, минулого року середня зарплатня в економіці (брутто, без окупованих територій) становила 17,44 тис. грн.

Порівняно з 2022-м номінально середня заробітна плата зросла на 17,5%, або на 2,59 тис. грн. В реальному вимірі, враховуючи середню інфляцію, на 4,1%.

Нардеп навів кілька секторів економіки, де фіксували найвищі середньомісячні зарплати у 2023-му:

інформація та телекомунікації — 37,95 тис. грн;

фінансова та страхова діяльність — 34,39 тис. грн;

авіатранспорт — 31,39 тис. грн;

професійна, наукова та технічна діяльність — 23,4 тис. грн;

сфера держуправління та оборони; обов'язкове соцстрахування — 23,39 тис. грн.

Серед сфер із найнижчими середньомісячними зарплатами:

бібліотеки, архіви, музеї та інші заклади культури — 10,99 тис. грн;

сфера творчості, мистецтва та розваг — 11,34 тис. грн;

поштова та кур'єрська діяльність — 11,83 тис. грн;

тимчасове розміщування й організація харчування — 12,3 тис. грн;

сфера освіти — 12,44 тис. грн.

"Розрив у рівні зарплат між секторами економіки залишається значним. За час повномасштабної війни він збільшився. Наразі це 3,5 рази — між IT і діяльністю у сфері бібліотек, архівів, музеїв. До війни — 3,1 раза", — повідомив він.

Як змінились зарплати за час війни

Також фіксують вагомі втрати у офіційних трудових доходах з початку повномасштабної війни. У реальному вимірі, з огляду на інфляцію, середня зарплата залишалась на 8,3% меншою, ніж було до повномасштабної війни.

Водночас, у доларовому еквіваленті за офіційним середнім курсом американської валюти середня зарплата була на 7,1% нижчою (514 дол. і 477 доларів відповідно у 2021 та 2023 роках відповідно).

Проте втрати могли бути значно більшими. Саме втримання порівняно низької інфляції під час війни дало змогу мінімізувати втрати у реальних доходах.

"Залишаюсь при своїй думці, що прив’язка умов мобілізації до певного рівня зарплат і відповідно сплати податків, буде дискримінувати працівників секторів/ галузей з історично нижчою оплатою праці, не кажучи вже про дискримінацію працівників у прифронтових областях, ВПЛ, за старшим віком (50-60 років), які мають гірші умови для працевлаштування", — зазначив Гетманцев.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерти підрахували, на яку пенсію можна розраховувати за умови отримання середньої заробітної плати. Для обрахунку взяли суму у 16 тис. грн за місяць.

Також ми писали, що за чинним законодавством України, роботодавець, який здійснює винайм працівників, зобов'язаний укладати трудовий договір та сплачувати податки за кожного з них. Інакше — можуть нарахувати штраф.