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Спеціалісти на "вагу золота" — у кого зросла зарплата на 30%

6 березня 2024 13:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Зарплати в Україні — яким фахівцям підвищили виплати на понад чверть
Гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні на тлі війни та дефіциту робочої сили роботодавці підвищували заробітні плати. Зокрема, у сфері ритейлу деяким працівникам збільшили оплату праці на більш ніж чверть.

Про це ЗМІ розповіли в Асоціації ритейлерів України.

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Минулого року у багатьох сферах компанії підвищували заробітні, зокрема на ринку ритейл підвищували виплати співробітникам від 5% до 20%, а деяким спеціалістам — до 30%.

Зокрема, в середньому по ринку ритейлу охоронцю пропонували у січні 2023-го 11,15 тис. гривень, а на кінець року — 14,22 тис. гривень.

Касир рік тому отримував 12,43 тис. гривень, а в грудні зарплата зросла до 15,69 тис. гривень.

Керівник магазину на початку минулого року отримував зарплату у розмірі 25,942 тис. гривень, а в грудні — 27,1 тис. гривень.

Середня заробітна плата у продуктовому ритейлі в регіонах України:

  • найнижча у пекаря — 16,31 тис. гривень;
  • найвища у товарознавця — 18,47 тис. гривень.

Також фіксують серйозну різницю між зарплатами, які пропонують громадянам, і тим, скільки хочуть отримувати працівники. В Асоціації ритейлерів України розповіли, що різниця коливається від 6% до 38% залежно від професії.

Як відомо, з 1 січня поточного року мінімальна заробітна плата в Україні збільшилася з 6,7 тис. до 7,1 тис. гривень. Вона безпосередньо впливає на розмір багатьох виплат, зокрема мінімальну місячну зарплату і посадовий оклад працівників.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Україні з 1 квітня 2024 року вдруге підвищать мінімальну заробітну плату, яка вплине на розмір деяких соціальних виплат та податків. Очікується, що зарплата зросте на 900 грн.

Також повідомлялося, що в українському уряді розповіли, чи є загрози для виплат пенсій та заробітної плати у 2024 році. До цього лунали заяви про можливі затримки через проблеми з фінансуванням з боку країн-партнерів.

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працівники
ринок праці

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