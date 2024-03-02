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Субсидии под угрозой — почему могут отказать в помощи

2 марта 2024 13:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Кто может не получить субсидию — в ПФУ назвали причины отказа
Платеж за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Субсидии в Украине помогают людям с низким доходом оплатить коммунальные услуги. Однако существует ряд причин, которые могут привести к отказу в предоставлении этой помощи.

О том, при каких условиях жилищная субсидия не предоставляется, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области.

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Почему могут отказать в предоставлении субсидии

Для покрытия части расходов на коммунальные услуги, украинцы могут получать субсидии от государства. Эта помощь начисляется, когда размер платежа за услуги превышает определенный процент от дохода семьи на одного человека.

Однако есть несколько обстоятельств, при которых помощь может быть отклонена. А именно:

  • общая площадь квартиры более 130 кв. м, жилого дома — более 230 кв м (норма не применяется к детдомам семейного типа, многодетным семьям, семьям, где есть трое и более детей, находящихся на попечении и попечении);
  • в собственности одного из членов семьи есть транспортное средство, выпущенное менее 5 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
  • в собственности более одного транспортного средства, выпущенного менее 15 лет назад (кроме мопеда и прицепа);
  • в составе семьи есть совершеннолетние безработные, получатели дохода ниже минимальной заработной платы, не уплачивающие ЕСВ (кроме студентов и получателей социальной пенсии);
  • есть долг по оплате услуг ЖКУ более трех месяцев и общая сумма превышает 40 тысяч гривень;
  • в составе семьи есть неплательщик алиментов (более трех месяцев);
  • гражданин не вернул излишне перечисленную (выплаченную) сумму жилищной субсидии за предыдущие периоды ее получения;
  • кто-то из зарегистрированных членов семьи в течение года перед обращением за субсидией совершил покупку на сумму более 50 тыс. грн (кроме оплаты лечения).

Также субсидию могут отменить даже после ее назначения, если окажется, что лицо скрыло свои реальные доходы или предоставило другую некорректную информацию.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине с 1 марта не планируется отмена субсидий на коммунальные услуги. Граждане смогут продолжать использовать эту форму государственной поддержки.

Мы также писали о том, что украинские нардепы рассматривают возможность введения нового моратория на отключение коммунальных услуг в случае задолженности. Правда, согласно зарегистрированному в Верховной Раде законопроекту, от отключения света, газа и воды планируется оградить только лиц, принадлежащих к уязвимым социальным категориям.

коммунальные услуги
субсидии
ЖКХ
ПФУ
деньги
услуги

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