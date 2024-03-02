Хто може не отримати субсидію — у ПФУ назвали причини відмови

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Субсидії в Україні допомагають людям з низьким доходом оплатити комунальні послуги. Проте існує низка причин, які можуть призвести до відмови у наданні цієї допомоги.

Про те, за яких умов житлова субсидія не надається, розповіли у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Донецькій області.

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Чому можуть відмовити у наданні субсидії

Для покриття частини витрат на комунальні послуги українці можуть отримувати субсидії від держави. Ця допомога нараховується, коли розмір платежу за послуги перевищує певний відсоток від доходу сім'ї на одну особу.

Проте є декілька обставин, за яких допомога може бути відхилена. А саме:

загальна площа квартири понад 130 кв. м, житлового будинку — понад 230 кв. м (норма не застосовується до дитбудинків сімейного типу, багатодітних сімей, сімей, де є троє і більше дітей, які перебувають під опікою та піклуванням);

у власності когось із членів родини є транспортний засіб, випущений менш як 5 років тому (крім мопеда та причепа);

у власності є більше одного транспортного засобу, випущеного менш як 15 років тому (крім мопеда та причепа);

у складі сім'ї є повнолітні безробітні, одержувачі доходу нижче мінімальної заробітної плати, які не сплачують ЄСВ (крім студентів та одержувачів соціальної пенсії);

є борг з оплати послуг ЖКП понад три місяці та загальна сума перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

у складі сім'ї є неплатник аліментів (понад три місяці);

громадянин не повернув надміру перераховану (виплачену) суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання;

хтось із зареєстрованих членів сім'ї протягом року перед зверненням за субсидією здійснив купівлю на суму понад 50 тис. грн (окрім оплати лікування).

Також субсидію можуть скасувати навіть після її призначення, якщо виявиться, що особа приховала свої реальні доходи або подала іншу некоректну інформацію.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні з 1 березня не планується скасування субсидій на комунальні послуги. Громадяни зможуть продовжувати користуватися цією формою державної підтримки.

Ми також писали про те, що українські нардепи розглядають можливість запровадження нового мораторію на відключення комунальних послуг у разі заборгованості. Щоправда, згідно із зареєстрованим у Верховній Раді законопроєктом, від відключення світла, газу та води планується огородити лише осіб, які належать до вразливих соціальних категорій.