Цены на электричество – как снизить суммы в квитанциях вдвое

Тарифы на некоторые услуги ЖКХ можно снизить вдвое — что важно знать
В Украине электрическая энергия, существенно возросшая в стоимости за последний год, может стоить вдвое дешевле. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за кВт-час.
Об этом сообщает Obozrevatel.
Как снизить тариф на электроэнергию
Это предусмотрено правительственным постановлением №544. Речь идет о подключении ночного тарифа, однако необходимо установить двухзонный счетчик.
Стоит такой прибор от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн, однако он впоследствии окупится.
Так, если потребитель тратит 250 кВт-ч ежемесячно и половина этого объема придется на ночной период, то можно будет сэкономить 165 грн в месяц, а за десять месяцев покупка такого счетчика должна окупиться.
Что будет с тарифами на свет
В Министерстве энергетики называют недостоверной информацию о возможном повышении тарифа на электроэнергию, однако отмечают, что цены не будут меняться до конца отопительного сезона. В то время как он скоро завершится. Как правило, отопительный сезон стартует примерно в середине октября и длится до середины апреля.
То есть нынешняя цена на электричество зафиксирована до апреля этого года. В дальнейшем будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов по изменению цены на данный момент нет.
В ведомстве предполагают, что новости о росте тарифов распространяются для дестабилизации ситуации.
"Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", — утверждают в Минэнерго.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине сменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Действие" ускорили втрое.
Также мы писали о том, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.
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