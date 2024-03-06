Цены на электричество – как снизить суммы в квитанциях вдвое

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине электрическая энергия, существенно возросшая в стоимости за последний год, может стоить вдвое дешевле. Сейчас тариф составляет 2,64 грн за кВт-час.

Об этом сообщает Obozrevatel.

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Это предусмотрено правительственным постановлением №544. Речь идет о подключении ночного тарифа, однако необходимо установить двухзонный счетчик.

Стоит такой прибор от 1,6 тыс. до 2,4 тыс. грн, однако он впоследствии окупится.

Так, если потребитель тратит 250 кВт-ч ежемесячно и половина этого объема придется на ночной период, то можно будет сэкономить 165 грн в месяц, а за десять месяцев покупка такого счетчика должна окупиться.

Что будет с тарифами на свет

В Министерстве энергетики называют недостоверной информацию о возможном повышении тарифа на электроэнергию, однако отмечают, что цены не будут меняться до конца отопительного сезона. В то время как он скоро завершится. Как правило, отопительный сезон стартует примерно в середине октября и длится до середины апреля.

То есть нынешняя цена на электричество зафиксирована до апреля этого года. В дальнейшем будут ориентироваться по ситуации, однако никаких планов по изменению цены на данный момент нет.

В ведомстве предполагают, что новости о росте тарифов распространяются для дестабилизации ситуации.

"Никакой подготовки, обсуждения, расчетов потенциального повышения не осуществляется", — утверждают в Минэнерго.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине сменили процесс оформления жилищных субсидий на оплату коммунальных услуг. Процесс через портал государственных услуг "Действие" ускорили втрое.

Также мы писали о том, что в Украине целая категория граждан может платить всего 25% суммы за жилищно-коммунальные услуги. На столь немалые льготы от государства имеют право участники боевых действий, а также их семьи.