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Тарифи на деякі послуги ЖКГ можна знизити удвічі — що важливо знати

6 березня 2024 11:28
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на електрику — як знизити суми у квитанціях удвічі
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні електрична енергія, яка суттєво зросла у вартості за останній рік, може коштувати удвічі дешевше. Зараз тариф становить 2,64 грн за кВт-годину.

Про це повідомляє Obozrevatel.

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Це передбачено урядовою постановою №544. Йдеться про підключення нічного тарифу, однак необхідно встановити двозонний лічильник.

Коштує такий прилад від 1,6 тис. до 2,4 тис. грн, проте він згодом окупиться.

Так, якщо споживач витрачає 250 кВт-год щомісяця і половина з цього обсягу припаде на нічний період, то можна буде зекономити 165 грн за місяць, а за десять місяців купівля такого лічильника має окупитися.

Що буде з тарифами на світло

У Міністерстві енергетики називають недостовірною інформацію про можливе підвищення тарифу на електроенергію, однак зауважують, що ціни не будуть змінюватися до кінця опалювального сезону. Тоді як він скоро завершиться. Як правило, опалювальний сезон стартує приблизно у середині жовтня і триває до середини квітня.

Тобто чинна ціна на електрику зафіксована до квітня цього року. Надалі орієнтуватимуться за ситуацією, проте жодних планів щодо зміни ціни на даний момент нема.

У відомстві припускають, що новини про зростання тарифів поширюються для дестабілізації ситуації.

"Жодної підготовки, обговорення, розрахунків потенційного підвищення не здійснюється", — стверджують в Міненерго.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.

Також ми писали про те, що в Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія

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