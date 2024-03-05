Пільги на комуналку — хто з громадян має право на знижку у 75%

Гроші та комунальні рахунки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні ціла категорія громадян може платити лише 25% від суми за житлово-комунальні послуги. На такі чималі пільги від держави мають право учасники бойових дій, а також їхні родини.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Законні пільги для учасників бойових дій

Як зазначає видання, учасники бойових дій та їхні родини мають право на різноманітні пільги: медичні, транспортні, освітні.

Також така категорія громадян може оформити пільги на оплату послуг ЖКГ.

Відповідне питання регламентує закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

На які послуги ЖКГ надають знижку

Йдеться про:

75% знижку на квартплату;

75% знижку на комунальні послуги (газ, електроенергія, різні послуги);

75% знижку на паливо, для осіб, які проживають у будинках, де немає центрального опалення;

100% знижку на комунальні послуги для людей з інвалідністю.

Згідно із нормами законодавства, площа житла, на яку надають знижку, під час розрахунків плати за опалення становить 21 квадратний метр опалювальної площі на кожного громадянина, який постійно проживає у житловому приміщенні та додатково 10,5 квадратних метрів на сім’ю.

Водночас, для сімей, що складаються тільки з непрацездатних громадян, надають 75% знижку за користування природним газом для опалювання житла на подвійний розмір нормативної опалювальної площі. Тобто йдеться про 42 квадратних метрів на кожну особу, яка має право на знижку плати, та 21 квадратних метрів на сім’ю.

Як оформити пільги на комуналку

Видання наголошує, що відповідні пільги не надають автоматично після отримання статусу учасника бойових дій. Їх потрібно спеціально оформити.

Для того, щоб отримати пільги тим, хто має оформлений статус учасника бойових дій, потрібно звернутися в органи Пенсійного фонду України (ПФУ), незалежно від місця реєстрації.

Там необхідно буде написати та подати такі заяви:

заява про внесення особи до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги;

заява про встановлення пільги.

Куди потрібно подавати заяви:

у будь-який сервісний центр Пенсійного фонду (список діючих сервісних центрів доступний за посиланням);

надіслати поштою на адресу ПФУ;

через особистий кабінет на порталі е-послуг Пенсійного фонду за посиланням;

через державний застосунок Дія, якщо є Дія. Підпис.

Відповідну пільгу можна оформити як учаснику бойових дій, так і його рідним.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у 2024 році повернули покарання споживачів комунальних послуг за борги. Водночас, через недобросовісних у сплаті рахунків громадян можуть постраждати всі жителі багатоповерхових будинків.

Також ми писали про те, що у низці регіонів країни діють програми підтримки населення з надання компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з місцевих бюджетів. Відомо, де можна розраховувати на 6 тис. грн допомоги.