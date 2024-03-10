Тарифы на газ вырастут – когда поднимут цены на коммуналку

Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В настоящее время в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако уже в апреле-мае цены на газ могут быть пересмотрены.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

Читайте также:

На сколько могут поднять тарифы на газ

По словам эксперта, до конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться. Однако уже в апреле-мае цены на газ могут вырасти.

"Насколько я знаю, насколько есть инсайдерская информация… в прошлом году в том же НАК "Нафтогазе" рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Опять же, я не утверждаю, что 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия , в среднем, где-то на 1-1.5 грн", — заявил Попенко.

Теперь тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр. Если цены поднимут, то он составит 9–9,5 грн.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду", — отметил Олег Попенко.

Что еще нужно знать

Напомним, ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.

Мы также сообщали, что украинцы с 2024 начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.