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Цены на газ могут вырасти — когда изменят тарифы

10 марта 2024 16:35
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Тарифы на газ вырастут – когда поднимут цены на коммуналку
Деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

В настоящее время в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление. Однако уже в апреле-мае цены на газ могут быть пересмотрены.

Об этом рассказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Ранок.LIVE.

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По словам эксперта, до конца отопительного сезона тарифы в Украине не будут повышаться. Однако уже в апреле-мае цены на газ могут вырасти.

"Насколько я знаю, насколько есть инсайдерская информация… в прошлом году в том же НАК "Нафтогазе" рассматривался вопрос о повышении тарифа на газ. Опять же, я не утверждаю, что 100% это будет принято, но я знаю, что изучается вопрос поднятия , в среднем, где-то на 1-1.5 грн", — заявил Попенко.

Теперь тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр. Если цены поднимут, то он составит 9–9,5 грн.

"Если вырастет стоимость газа, это автоматически поднимет тарифы на теплоснабжение и горячую воду", — отметил Олег Попенко.

Что еще нужно знать

Напомним, ущерб водоканалов достиг 8 миллиардов гривен, что может привести к поэтапному повышению тарифов на водоснабжение в Украине весной. С 1 апреля плательщики могут ожидать смены ценовой политики.

Мы также сообщали, что украинцы с 2024 начнут получать квитанции за техническое обслуживание (ТО) газовых труб внутри домов. Известно, какие суммы могут быть в третьей платежке за газ.

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