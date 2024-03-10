Тарифи на газ зростуть — коли піднімуть ціни на комуналку

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Наразі в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Проте, вже у квітні-травні ціни на газ можуть переглянути.

Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в етері Ранок.LIVE.

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На скільки можуть підняти тарифи на газ

За словами експерта, до кінця опалювального сезону тарифи в Україні не підвищуватимуть. Проте, вже у квітні-травні ціни на газ можуть зрости.

"Наскільки я знаю, наскільки є інсайдерська інформація… минулого року в тому ж НАК "Нафтогазі" розглядалося питання щодо підняття тарифу на газ. Знову ж таки, я не стверджую, що 100% це буде прийнято, але я знаю, що вивчається питання підняття, в середньому, десь на 1-1.5 грн", — заявив Попенко.

Наразі тариф на газ складає 7,96 грн за кубометр. Якщо ціни піднімуть, то він складе 9-9,5 грн.

"Якщо зросте вартість газу, це автоматично підніме тарифи на теплопостачання і на гарячу воду", — зауважив Олег Попенко.

Що ще треба знати

Нагадаємо, збитки водоканалів досягли 8 мільярдів гривень, що може призвести до поетапного підвищення тарифів на водопостачання в Україні навесні. З 1 квітня платники можуть очікувати зміну цінової політики.

Ми також повідомляли, що українці з 2024 року почнуть отримувати квитанції за технічне обслуговування (ТО) газових труб усередині будинків. Відомо, які суми можуть бути в "третій платіжці за газ".