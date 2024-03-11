Цены на медь и цветные металлы в Украине по состоянию на 11 марта 2023

Обработка меди. Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg

Цены на медь стремительно растут, делая сдачу этого металла на лом выгодной. Эксперты считают, что этот тренд будет держаться, что создает стимул для владельцев отходов сдавать медный лом на переработку.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит сдать 1 кг меди в Украине в марте.

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Интересные факты о меди

Медь — это один из старейших металлов, известный человечеству еще с древних времен. Она использовалась для изготовления разных предметов, включая монеты, орудия труда, украшения и храмовые статуэтки. В некоторых культурах медь считалась символом богатства и власти, а ее использование в обрядовых предметах свидетельствует о важном месте металла в культуре и религии.

Одним из интересных фактов есть то, что медь является важным элементом для жизни многих организмов, включая растения, животных и даже людей. Она играет ключевую роль в биологических процессах, таких как транспорт кислорода, синтез ДНК и укрепление иммунной системы. Поэтому правильный уровень меди в почве и воде важен для обеспечения здоровья экосистем и людей.

Как правильно сдавать медь в пункты приема металлолома

Правильная утилизация меди и других металлов может быть полезна для окружающей среды и эффективного использования ресурсов. Если вы планируете сдать медь в пункт приема металлолома, прежде всего убедитесь, что она отделена от других материалов, таких как пластик, стекло или другие металлы. Это поможет упростить ее переработку и восстановление.

Далее важно узнать в пункте приемки правила и условия сдачи меди. Некоторые места могут принимать ее только в виде чистого металла, в то время как другие могут принимать медь в любом виде, включая кабели, трубы и другие изделия. Всегда проверяйте цены на металл в разных пунктах, поскольку они могут отличаться в зависимости от региона и рыночных условий. Помните также об экологических аспектах переработки металлолома и оберегайте окружающую среду.

Цены на лом меди в Украине в марте

Средние цены по областям Украины за 1 кг меди по состоянию на 11 марта 2024 года, согласно объявлениям приемных пунктов, а также в зависимости от вида и состояния лома:

Киевская область — от 275 до 300 грн;

Винницкая область — от 255 до 285 грн;

Днепропетровская область — от 250 до 275 грн;

Житомирская область — от 230 до 265 грн;

Закарпатская область — от 205 до 240 грн;

Запорожская область — от 235 до 255 грн;

Ивано-Франковская область — от 230 до 260 грн;

Кировоградская область — от 240 до 260 грн;

Львовская область — от 215 до 230 грн;

Николаевская область — от 220 до 240 грн;

Одесская область — от 230 до 255 грн;

Полтавская область — от 225 до 255 грн;

Сумская область — от 220 до 235 грн;

Тернопольская область — от 215 до 235 грн;

Харьковская область — от 230 до 250 грн;

Хмельницкая область — от 230 до 250 грн;

Черкасская область — от 200 до 225 грн;

Черновицкая область — от 210 до 220 грн;

Черниговская область — от 215 до 240 грн.

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит лом алюминия в Украине в феврале. Этот металл можно найти почти всюду в обиходе: от посуды до техники и мебели. В это непростое для каждого украинца время сдачи металла может быть хорошим дополнительным источником дохода.

Еще мы писали, сколько стоит лом бронзы в Украине. Это довольно дорогие металлы, которые тоже можно сдать. Также мы собрали цены на латунь и сообщали, сколько стоит золото в марте.