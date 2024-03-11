Ціни на мідь та кольорові метали в Україні станом на 11 березня 2023

Обробка міді. Фото: Bartek Sadowski/Bloomberg

Ціни на мідь стрімко зростають, роблячи здачу цього металу на брухт вигідною. Експерти вважають, що цей тренд буде триматися, що створює стимул для власників відходів здавати мідний брухт на переробку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг міді в Україні у березні.

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Цікаві факти про мідь

Мідь — це один з найдавніших металів, який відомий людству ще з древніх часів. Вона використовувалася для виготовлення різноманітних предметів, включаючи монети, знаряддя праці, прикраси та храмові статуетки. У деяких культурах мідь вважалася символом багатства та влади, а її використання в обрядових предметах свідчить про важливе місце металу в культурі та релігії.

Одним з цікавих фактів є те, що мідь є важливим елементом для життя багатьох організмів, включаючи рослини, тварин і навіть людей. Вона виконує ключову роль у біологічних процесах, таких як транспорт кисню, синтез ДНК та зміцнення імунної системи. Тому правильний рівень міді у ґрунті та воді є важливим для забезпечення здоров'я екосистем та людей.

Як правильно здавати мідь у пункти приймання металобрухту

Правильна утилізація міді та інших металів може бути корисною для довкілля та ефективного використання ресурсів. Якщо ви плануєте здати мідь у пункт приймання металобрухту, перш за все, переконайтеся, що вона відокремлена від інших матеріалів, таких як пластик, скло чи інші метали. Це допоможе спростити її переробку та відновлення.

Далі важливо дізнатися у пункті приймання правила та умови здачі міді. Деякі місця можуть приймати її тільки у вигляді чистого металу, тоді як інші можуть приймати мідь у будь-якому вигляді, включаючи кабелі, труби та інші вироби. Завжди перевіряйте ціни за метал у різних пунктах, оскільки вони можуть відрізнятися в залежності від регіону та ринкових умов. Пам'ятайте також про екологічні аспекти переробки металобрухту та оберігайте довкілля.

Ціни на брухт міді в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг міді станом на 11 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 275 до 300 грн;

Вінницька область — від 255 до 285 грн;

Дніпропетровська область — від 250 до 275 грн;

Житомирська область — від 230 до 265 грн;

Закарпатська область — від 205 до 240 грн;

Запорізька область — від 235 до 255 грн;

Івано-Франківська область — від 230 до 260 грн;

Кіровоградська область — від 240 до 260 грн;

Львівська область — від 215 до 230 грн;

Миколаївська область — від 220 до 240 грн;

Одеська область — від 230 до 255 грн;

Полтавська область — від 225 до 255 грн;

Сумська область — від 220 до 235 грн;

Тернопільська область — від 215 до 235 грн;

Харківська область — від 230 до 250 грн;

Хмельницька область — від 230 до 250 грн;

Черкаська область — від 200 до 225 грн;

Чернівецька область — від 210 до 220 грн;

Чернігівська область — від 215 до 240 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію в Україні у лютому. Цей метал можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на латунь та повідомляли, скільки коштує золото у березні.