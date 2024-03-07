Ціни на алюміній та кольорові метали в Україні станом на 7 березня 2024 року

Виробництво металу. Фото: Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Алюміній — це дуже важливий для економіки та промисловсті матеріал, що використовується у різних сфери нашого життя. Завдяки своїй легкості та міцності, він знаходить застосування в авіації, автомобілебудуванні та будівництві. Крім того, його широко використовують в пакуванні продуктів, електротехніці та медичному обладнанні. Алюміній також зручний для перероблення та утилізації, що сприяє зменшенню негативного впливу на довкілля.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 кг алюмінію в Україні у березні.

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Цікаві факти про алюміній

Виробництво алюмінію вимагає значних енергетичних витрат. Тому виробники вважають за краще розміщувати плавильні заводи в регіонах з доступним та недорогим електроживленням. Для виробництва одного кілограма алюмінію потрібно в середньому 7 кілограмів нафтового еквівалента, тоді як для сталі цей показник становить 1,5 кілограма, а для пластику — 2 кілограми. На початок 2019 року найбільші заводи з виробництва алюмінію розташовувалися у Китаї, Індії, Росії, Канаді та Об'єднаних Арабських Еміратах. Китай є найбільшим виробником алюмінію, контролюючи п'ятдесят п'ять відсотків світового обсягу виробництва цього металу.

Алюміній є третім за поширеністю елементом у земній корі. При цьому він не використовується живими організмами у метаболізмі. Це зумовлено високою позитивною електронегативністю цього металу, через яку він легко віддає електрони іншим елементам. Ця характеристика робить його токсичним для живих істот, оскільки він здатний утворювати сполуки з важливими молекулами, такими як ДНК та білки.

Алюміній має щільність 2,7 г/см³, що приблизно на третину менше за щільність сталі, (7,8 г/см³). Таким чином, алюміній важить менше сталі за однакового обсягу. Його низька щільність робить його легшим і зручнішим в обробці в порівнянні з іншими металами. Саме через це алюміній використовується у різних галузях, включаючи будівництво, виробництво та пакування продуктів.

Французький хімік Анрі Етьєн Сент-Клер Девіль був першим, хто запустив промислове виробництво алюмінію у 1856 році. Однак алюміній став значно доступнішим завдяки розробці процесу Холла-Ера у 1886 році. Цей процес був незалежно розроблений французьким інженером Полем Ером та американським інженером Шарлем Мартіном Холлом.

Алюміній має відмінну здатність відбивати сонячну радіацію, хоча тривала дія сонячних променів може призвести до зносу поверхні металу. Однак цьому можна запобігти, якщо алюміній анодувати, що створить захисний шар оксиду на його поверхні.

Як правильно здавати алюміній у пункти приймання металобрухту

Ціни на алюміній в пунктах приймання вторинної сировини можуть змінюватись і залежать від різних факторів, таких як стан металу та наявність домішок у брухті. Найбільш цінними формами алюмінію є електротехнічні вироби, такі як дроти, кабелі, розподільчі щити та реле. Алюмінієві профілі також користуються попитом, тоді як звичайна алюмінієва стружка і банки зазвичай мають меншу вартість.

Щоб отримати максимальний прибуток від здачі алюмінію, рекомендується дотримуватися таких порад:

Класифікуйте алюмінієвий брухт залежно від його типу та стану, оскільки різні види алюмінію можуть мати різні ринкові ціни. Очистіть алюмінієві вироби від забруднень та включень, таких як пластик чи скло. Чим чистіший ваш матеріал, тим більша ймовірність отримати кращу ціну за нього. Постарайтеся зняти ізоляцію з кабелів та проводів, оскільки пластикова або текстильна оболонка не враховується як вага алюмінію. При цьому варто пам'ятати, що деякі пункти приймання можуть завищувати вагу ізоляції під час приймання алюмінієвих проводів, тому краще заздалегідь очистити матеріал самостійно. Спробуйте усунути сліди корозії з брухту, якщо такі є. Попри стійкість алюмінію до іржі, наявність корозії або забруднення іншими матеріалами може негативно вплинути на його оцінку. Якщо є можливість, розгляньте варіант накопичення алюмінієвого брухту та продажу його оптом, оскільки це може принести більший прибуток. Багато пунктів приймання надають вигідніші умови саме для оптових постачальників.

Ціни на брухт алюмінію в Україні у березні

Середні ціни по областях України за 1 кг алюмінію станом на 7 березня 2024 року, згідно з оголошеннями приймальних пунктів, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 30 до 65 грн;

Вінницька область — від 20 до 60 грн;

Волинська область — від 30 до 70 грн;

Дніпропетровська область — від 35 до 40 грн;

Житомирська область — від 30 до 70 грн;

Закарпатська область — від 30 до 50 грн;

Запорізька область — від 30 до 70 грн;

Івано-Франківська область — від 35 до 60 грн;

Кіровоградська область — від 35 до 60 грн;

Львівська область — від 35 до 60 грн;

Миколаївська область — від 25 до 65 грн;

Одеська область — від 35 до 65 грн;

Полтавська область — від 30 до 50 грн;

Рівненська область — від 30 до 75 грн;

Сумська область — від 20 до 55 грн;

Тернопільська область — від 30 до 60 грн;

Харківська область — від 30 до 55 грн;

Хмельницька область — від 35 до 55 грн;

Черкаська область — від 30 до 60 грн;

Чернівецька область — від 35 до 60 грн;

Чернігівська область — від 25 до 60 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт латуні та чермету в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.