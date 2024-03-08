Ціни на латунь та кольорові метали в Україні станом на 8 березня 2024 року

Виливка металу. Фото: Bill Taft/Pixabay

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це міцний сплав міді та цинку з відмінними електричними та теплопровідними характеристиками. Крім того, завдяки своєму золотистому кольору, вона ідеально підходить для створення декоративних виробів. Цей сплав також широко використовується у виробництві електротехнічних компонентів, шестерень, підшипників та ювелірних прикрас. Перероблення латуні дозволяє ефективно використовувати ресурси, оскільки потребує менше енергії та матеріалів для створення нових виробів. Крім того, здаючи латунь на перероблення можна заробити додаткові кошти.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні у березні.

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Цікаві факти про латунь

Завдяки своїм чудовим акустичним властивостям та пластичності латунь використовується для виготовлення різних духових інструментів, включаючи труби, тромбони та флейти. Цей сплав також використовують для лиття патронів для зброї, для виготовлення радіаторів, труб та трубопроводів, двигунів, деталей насосів, годинників, електричних клем та для виготовлення гвинтів.

Латунь має хорошу тепло- та електропровідність. Цей сплав також має відносно хорошу стійкість до корозії та привабливий зовнішній вигляд.

Виробництво латуні скоротилося після відходу Риму з Північної Європи, але відновилося у VII-VIII століттях нашої ери. Більш податлива, ніж бронза, латунь використовувалася у виготовленні глеків і тазів, ламп, чаш та багатьох інших предметів домашнього побуту.

Коли срібло і золото Америки витіснили латунь як декоративний метал, вона знайшла інше застосування. Тепер цей сплав популярний у виробництві утилітарних предметів домашнього побуту, а також люстр, свічників і годинників. Крім того, латунь стала основним матеріалом для виготовлення інструментів для астрономії, геодезії, навігації та інших наукових досліджень.

Оскільки латунь не є феромагнітною, її можна відокремити від брухту чорних металів, піднісши брухт до потужного магніту.

Як найдорожче здати латунь у пункти приймання вторсировини

Мідь і латунь мають схожі характеристики. Основна відмінність між ними полягає в тому, що мідь є чистим металом, в той час, як латунь — це сплав міді з іншими металами. Ця різниця також відбивається на ринкових цінах. Мідь цінується вище, ніж латунь.

Існує кілька способів розрізнити мідь та латунь. Мідь має червонувато-рожевий або коричневий відтінок, тоді як латунь має жовтуватий колір, що нагадує золото. При ударі мідь видає глухий, низький звук, тоді як удар по латуні видасть більш дзвінкий.

Крім того, мідь реакційніша, ніж цинк — складова частина латуні. У соляному розчині мідь зазнає окислення та утворить на поверхні зелений або синій наліт, тоді як латунь не піддасться такому окисленню. Цинк, що міститься в латуні, запобігає цьому.

Щоб максимізувати вартість латунного брухту, рекомендується очистити вироби від неметалічних компонентів та інших забруднень. Також корисно розділити латунь за видами (співвідношенню міді та цинку) і, по можливості, розібрати великі деталі на дрібніші для спрощення процесу перероблення.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг латуні за областями України згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 120 до 140 грн;

Вінницька область — від 110 до 130 грн;

Волинська область — від 90 до 110 грн;

Дніпропетровська область — від 125 до 145 грн;

Житомирська область — від 85 до 100 грн;

Закарпатська область — від 90 до 110 грн;

Запорізька область — від 110 до 140 грн;

Івано-Франківська область — від 110 до 130 грн;

Кіровоградська область — від 95 до 105 грн;

Львівська область — від 110 до 130 грн;

Миколаївська область — від 110 до 140 грн;

Одеська область — від 110 до 145 грн;

Полтавська область — від 110 до 130 грн;

Рівненська область — від 90 до 110 грн;

Сумська область — від 90 до 100 грн;

Тернопільська область — від 80 до 100 грн;

Харківська область — від 110 до 155 грн;

Хмельницька область — від 100 до 140 грн;

Черкаська область — від 90 до 110 грн;

Чернівецька область — від 90 до 100 грн;

Чернігівська область — від 100 до 130 грн.

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує брухт алюмінію та чермету в Україні у лютому. Ці метали можна знайти майже всюди в побуті: від посуду до техніки та меблів. У цей непростий для кожного українця час здавання металу може бути непоганим додатковим джерелом доходу.

Ще ми писали, скільки коштує брухт бронзи та міді в Україні. Це досить дорогі метали, які також можна здати. Також ми зібрали ціни на золото в Україні.