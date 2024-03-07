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Цены на недвижимость 2024 — как выросла стоимость квартир в Украине

7 марта 2024 11:27
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Ирина Шпак
редактор
Цены на недвижимость в Украине — сколько стоит купить жилье в Киеве
Деньги в руках. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Маркетплейс DIM.RIA сравнил зимний сезон 2024 года на рынке недвижимости Украины с 2023 годом. Стоимость жилых помещений в Киеве выросла на 2%.

Об этом говорится в исследовании украинского маркетплейса DIM.RIA.

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В Киеве самая высокая средняя стоимость за квадратный метр составляет 51 955 гривен (учитывая все типы квартир по количеству комнат), что превышает показатель зимнего периода 2023 года на 2%. В Полтавской области наблюдается заметное снижение средней цены за квадратный метр на 7%.

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Источник: DIM.RIA

Самые высокие цены на жилье наблюдаются в новостройках Печерского и Шевченковского районов Киева, где средняя стоимость квадратного метра составляет 95 880 гривен и 62 952 гривны соответственно. В то же время минимальная стоимость жилья зафиксирована в Деснянском районе и составляет 19 200 гривен за квадратный метр.

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Источник: DIM.RIA

За год на вторичном рынке недвижимости во всех регионах Украины выросло количество предложений продажи жилья. Однако в Киеве и области это количество уменьшилось до 41% по сравнению с прошлым периодом, когда оно составляло 57%.

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Источник: DIM.RIA

За последние шесть месяцев в эксплуатацию было введено 88 новых построек со 162 секциями по всей стране. В частности, в Киеве было введено в эксплуатацию восемь новостроек и 12 секций, а в области — 16 новостроек и 25 секций. Львовская область также вошла в лидеры по количеству введенных в эксплуатацию объектов — здесь было сдано в эксплуатацию 16 новых зданий на 33 секции.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Ассоциации специалистов по недвижимости рассказали, какие страны выбирают украинские граждане для инвестиций в недвижимость. Оказывается, чаще всего украинцы вкладывают деньги в жилье в Польше, Германии и Чехии.

Мы также писали о том, что в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно уплачивать налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

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