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Ціни на нерухомість 2024 — як зросла вартість квартир в Україні

7 березня 2024 11:27
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на нерухомість в Україні — скільки коштує купити житло у Києві
Гроші в руках. Фото: Freepic
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Маркетплейс DIM.RIA порівняв зимовий сезон 2024 року на ринку нерухомості України з 2023 роком. Вартість житлових приміщень у Києві зросла на 2%.

Про це йдеться у дослідженні українського маркетплейсу DIM.RIA.

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Як змінилися ціни на нерухомість 

У Києві найвища середня вартість за квадратний метр наразі становить 51 955 гривень (враховуючи всі типи квартир за кількістю кімнат), що перевищує показник зимового періоду 2023 року на 2%. Натомість, в Полтавській області спостерігається помітне зниження середньої ціни за квадратний метр на 7%.

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Джерело: DIM.RIA

Найвищі ціни на житло спостерігаються в новобудовах Печерського та Шевченківського районів Києва, де середня вартість за квадратний метр становить 95 880 гривень та 62 952 гривні відповідно. У той же час, мінімальна вартість житла зафіксована в Деснянському районі і складає 19 200 гривень за квадратний метр.

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Джерело: DIM.RIA

Упродовж року на вторинному ринку нерухомості в усіх регіонах України зросла кількість пропозицій продажу житла. Однак у Києві та області ця кількість зменшилася до 41% в порівнянні з минулим періодом, коли вона становила 57%.

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Джерело: DIM.RIA

За останні шість місяців в експлуатацію було введено 88 нових будівель з 162 секціями по всій країні. Зокрема, у Києві було введено в експлуатацію вісім новобудов і 12 секцій, а в області - 16 новобудов і 25 секцій. Львівська область також увійшла до лідерів за кількістю введених в експлуатацію об'єктів - тут було здано в експлуатацію 16 нових будівель на 33 секції.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Асоціації фахівців з нерухомості розповіли, які країни обирають українські громадяни для інвестицій в нерухомість. Виявляється, що найчастіше українці вкладають гроші у житло в Польщі, Німеччині та Чехії.

Ми також писали про те, що у Державній податковій службі пояснили, за якими правилами у 2024 році потрібно сплачувати податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Зазвичай його нараховують громадянам за попередній звітний рік і стосується лише деяких власників нерухомості.

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