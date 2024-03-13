Акции компании Boeing быстро падают на фоне полосы технических неисправностей самолетов.

Работник смотрит на Boeing 737 Max 8. Фото: AP/Elaine Thompson

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Полоса неудач американского авиапроизводителя Boeing недавно пополнилась еще одним неприятным инцидентом. В понедельник, 11 марта, у самолета 787 Dreamliner чилийской авиакомпании LATAM, в середине полета, возникла техническая неисправность — пилот потерял контроль над воздушным судном, которое начало резко снижаться. Этот и другие неприятные эпизоды негативно отражаются на стабильности Boeing, акции которой начали стремительно падать.

Об огромных проблемах в Boeing пишет Yahoo.

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Что происходит с самолетами Boeing

Пилоту LATAM удалось успешно посадить самолет, выполнявший рейс из Австралии в Новую Зеландию. Впрочем, пока неясно, что стало основной причиной проблемы. В результате инцидента пострадали 50 человек. Авиакомпания LATAM назвала это "техническим событием", а в Boeing заявили, что работают над сбором дополнительной информации.

При этом это далеко не первый подобный случай с самолетами Boeing за последнее время. Так, в начале 2024 года часть самолета 737 Max Alaska Airlines оторвалась сразу после взлета. По результатам расследования стало известно, что сотрудники Boeing вероятно не установили болты на заглушке двери, предотвращающей отрыв этой детали от самолета.

В результате компания вынуждена была временно приостановить эксплуатацию самолетов 737 Max в США, что явилось поводом для слушаний в Конгрессе, а также привело к задержкам в производстве новых самолетов и их поставкам заказчикам. По отношению к компании были открыты федеральные расследования, включая уголовное. Акции Boeing с начала года упали на четверть, что эквивалентно примерно 40 млрд долларов.

Из-за последнего инцидента и новых судебных исков Boeing снова рискует потерять миллиарды долларов. Расследование ведет Национальный совет по безопасности на транспорте США.

Также стоит отметить, что Федеральное управление гражданской авиации США недавно выявило проблемы с системой предотвращения обледенения на самолетах 737 Max и 787 Dreamliner, продолжающих эксплуатацию. При этом Boeing заявляет, что эта проблема не несет непосредственной угрозы безопасности.

Проблемы компании усугубляются тем, что регулятор выявил недостатки на производственных и сборных линиях Boeing, такие как неправильный порядок выполнения работ и неправильное обращение с инструментами. В понедельник, 11 марта, акции Boeing упали на 3% из-за новостей об инциденте во время рейса LATAM, а во вторник, 12 марта, они опустились еще на 4,5%.

Снижение котировок также связано с новостями о смерти Джона Барнетта, работавшего до выхода на пенсию инженером в Boeing. Его тело было обнаружено в Южной Каролине в автомобиле на парковке отеля. Следствие сообщает, что Барнетт скончался от ранений в субботу, 9 марта.

Он приехал в Южную Каролину, чтобы дать показания в рамках судебного процесса против компании. Барнетта уже опрашивали юристы Boeing, и 9 марта ему предстояло продолжить показания по делу.

Напомним, мы писали, что британский нефтегазовый гигант Shell сократит по меньшей мере 20% рабочих мест в одном из отделов. Компания продолжает реструктурировать свои бизнес-подразделения, стремясь сократить издержки.

Также мы рассказывали, что экономиста Дэвида Розенберга обеспокоила возможность неожиданной рецессии экономки США. Опасения у эксперта возникли после публикации февральского отчета о занятости в Соединенных Штатах, показавшего неожиданный рост уровня безработицы до 3,9% из предыдущих 3,7%.