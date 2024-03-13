Акції компанії Boeing стрімко падають на тлі смуги технічних несправностей літаків

Працівник дивиться на Boeing 737 Max 8. Фото: AP/Elaine Thompson

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Смуга невдач американського авіавиробника Boeing нещодавно поповнилася ще одним неприємним інцидентом. У понеділок, 11 березня, у літака 787 Dreamliner чилійської авіакомпанії LATAM посеред польоту, виникла технічна несправність — пілот втратив контроль над повітряним судном, яке почало різко знижуватись. Цей та інші неприємні епізоди негативно позначаються на стабільності Boeing, акції якої почали стрімко падати.

Про величезні проблеми у Boeing пише Yahoo.

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Що відбувається з літаками Boeing

Пілоту LATAM вдалось успішно посадити літак, який виконував рейс з Австралії до Нової Зеландії. Втім поки не ясно, що стало основною причиною проблеми. В результаті інциденту постраждали 50 людей. Авіакомпанія LATAM назвала це "технічною подією", а у Boeing заявили, що працюють над збором додаткової інформації.

При цьому це далеко не перший подібний випадок з літаками Boeing за останній час. Так, на початку 2024 року частина літака 737 Max Alaska Airlines відірвалася одразу після зльоту. За результатами розслідування стало відомо, що співробітники Boeing вірогідно не встановили болти на заглушці дверей, яка запобігає відриву цієї деталі від літака.

В результаті компанія змушена була тимчасово призупинити експлуатацію літаків 737 Max у США, що стало приводом для слухань у Конгресі, а також призвело до затримок у виробництві нових літаків та їх поставок замовникам. Стосовно компанії було відкрито федеральні розслідування, включаючи кримінальне. Акції Boeing з початку року впали на чверть, що еквівалентно приблизно 40 млрд доларів.

Через останній інцидент і нові судові позови Boeing знову ризикує втратити мільярди доларів. Наразі розслідування веде Національна рада з безпеки на транспорті США.

Також варто зазначити, що Федеральне управління цивільної авіації США нещодавно виявило проблеми із системою запобігання обмерзанню на літаках 737 Max і 787 Dreamliner, які наразі продовжують експлуатацію. При цьому Boeing заявляє, що ця проблема не несе безпосередньої загрози безпеці.

Проблеми компанії ускладнюються тим, що регулятор виявив недоліки на виробничих та збірних лініях Boeing, такі як неправильний порядок виконання робіт та неналежне поводження з інструментами. У понеділок, 11 березня, акції Boeing впали на 3%, через новини про інцидент під час рейсу LATAM, а у вівторок, 12 березня, вони опустилися ще на 4,5%.

Зниження котирувань також пов'язане з новинами про смерть Джона Барнетта, котрий до виходу на пенсію працював інженером у Boeing. Його тіло було виявлено у Південній Кароліні в автомобілі на паркінгу готелю. Слідство повідомляє, що Барнетт помер від поранень у суботу, 9 березня.

Він приїхав до Південної Кароліни, щоб дати свідчення в рамках судового процесу проти компанії. Барнетта вже опитували юристи Boeing, і 9 березня він мав продовжити свідчення у справі.

Нагадаємо, ми писали, що британський нафтогазовий гігант Shell скоротить як мінімум 20% робочих місць в одному з відділів. Компанія продовжує реструктурувати свої бізнес-підрозділи, прагнучи скоротити витрати.

Також ми розповідали, що економіста Девіда Розенберга стурбувала можливість "несподіваної" рецесії економки США. Побоювання в експерта виникли після публікації лютневого звіту про зайнятість у Сполучених Штатах, який показав несподіване зростання рівня безробіття до 3,9% із попередніх 3,7%.