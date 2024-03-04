Инфляция в еврозоне замедлилась на фоне снижения цен на топливо

Флаг Евросоюза. Фото: Thierry Monasse/Getty Images

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.

Об этом сообщают Euronews.

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Как снизились цены на продукты

Расходы на пищевые продукты, являвшиеся наибольшим стрессовым фактором для малообеспеченных семей, уменьшились более чем на 1,5%. Однако, как отмечают эксперты, ушло много времени, чтобы общее снижение инфляции стало заметным в супермаркетах Европы.

Кроме того, цены на горючее снизились на 3,7%. Они резко выросли после вторжения России в Украину, потому что Европа сильно зависела от российской нефти и газа. Теперь, поскольку у европейских стран появились новые источники топлива, цены наконец-то начали падать.

Кроме того, февраль также отметился падением базовой инфляции с 3,3% до 3,1%. Этот показатель более точно отражает инфляционное давление на экономику.

Напомним, мы писали, на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало. К сожалению, цены в магазинах все же постепенно растут. С начала полномасштабной войны в Украине значительно подорожали почти все базовые продукты.

Также мы рассказывали, что в правительстве готовятся к повышению тарифов. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.