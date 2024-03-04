Инфляция в еврозоне замедлилась на фоне снижения цен на топливо

В Европе замедлилась инфляция — в чем причина
В феврале инфляция в еврозоне снизилась с 2,8% до 2,6%, продолжая тренд снижения с октября 2022 года, когда уровень цен достиг пика почти в 11%. Это замедление произошло на фоне снижения цен на топливо, что подтвердило тенденцию последних месяцев.
Об этом сообщают Euronews.
Как снизились цены на продукты
Расходы на пищевые продукты, являвшиеся наибольшим стрессовым фактором для малообеспеченных семей, уменьшились более чем на 1,5%. Однако, как отмечают эксперты, ушло много времени, чтобы общее снижение инфляции стало заметным в супермаркетах Европы.
Кроме того, цены на горючее снизились на 3,7%. Они резко выросли после вторжения России в Украину, потому что Европа сильно зависела от российской нефти и газа. Теперь, поскольку у европейских стран появились новые источники топлива, цены наконец-то начали падать.
Кроме того, февраль также отметился падением базовой инфляции с 3,3% до 3,1%. Этот показатель более точно отражает инфляционное давление на экономику.
Напомним, мы писали, на сколько в Украине подорожали мясо, колбаса и сало. К сожалению, цены в магазинах все же постепенно растут. С начала полномасштабной войны в Украине значительно подорожали почти все базовые продукты.
Также мы рассказывали, что в правительстве готовятся к повышению тарифов. Ожидается, что цены на некоторые услуги изменятся в несколько этапов.
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