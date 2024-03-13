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В Киеве подорожала недвижимость на "первичке" — новые цены

13 марта 2024 12:23
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Недвижимость дорожает — как изменились цены на новое жилье в Киеве
Ключи от жилья. Фото: Unsplush
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Киеве за год выросла средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости. Цена повысилась на 1,4 тыс. грн.

Об этом свидетельствует исследование маркетплейса ЛУН.

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Согласно этим данным, в марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке столицы составляет 49,4 тыс. грн. В прошлом году находилось на отметке 48 тыс. грн.

 

цены на квартиры Киев
Источник: ЛУН

Однако динамика роста цен в течение года в разных сегментах была разной.

 

цены на квартиры Киев
Источник: ЛУН

Традиционно дороже всего один квадратный метр стоит в центре города. Сейчас цены в разных районах такие:

  • Печерский — 85,9 тыс. грн;
  • Голосеевский — 50,9 тыс. грн;
  • Шевченковский — 60,6 тыс. грн;
  • Деснянский — 38,4 тыс. грн;
  • Дарницкий — 41 тыс. грн.

 

цены на квартиры Киев
Источник: ЛУН

Прогнозы по ценам на жилье

По мнению руководителя проекта Perfect Group, эксперта рынка недвижимости Алексея Коваля, спрос на жилье в стране после значительного падения в начале войны возобновлялся весь прошлый год. В 2024-м предполагается еще более активное оживление рынка благодаря госпрограмме "єВідновлення".

Что касается первичного рынка, то среди ЖК, где было строительство, наблюдалось очевидное повышение цен, которое в гривне составляло 7-15%.

Динамика может продлиться в 2024 году, поскольку спрос на новое жилье растет, а цены держатся фактически на уровне себестоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине создадут Единый государственный реестр адресов зданий и сооружений. Он станет действенным инструментом борьбы с коррупцией.

Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.

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