Недвижимость дорожает — как изменились цены на новое жилье в Киеве

Ключи от жилья. Фото: Unsplush

В Киеве за год выросла средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости. Цена повысилась на 1,4 тыс. грн.

Об этом свидетельствует исследование маркетплейса ЛУН.

Читайте также:

Новые цены на первичном рынке в Киеве

Согласно этим данным, в марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке столицы составляет 49,4 тыс. грн. В прошлом году находилось на отметке 48 тыс. грн.

Источник: ЛУН

Однако динамика роста цен в течение года в разных сегментах была разной.

Источник: ЛУН

Традиционно дороже всего один квадратный метр стоит в центре города. Сейчас цены в разных районах такие:

Печерский — 85,9 тыс. грн;

Голосеевский — 50,9 тыс. грн;

Шевченковский — 60,6 тыс. грн;

Деснянский — 38,4 тыс. грн;

Дарницкий — 41 тыс. грн.

Источник: ЛУН

Прогнозы по ценам на жилье

По мнению руководителя проекта Perfect Group, эксперта рынка недвижимости Алексея Коваля, спрос на жилье в стране после значительного падения в начале войны возобновлялся весь прошлый год. В 2024-м предполагается еще более активное оживление рынка благодаря госпрограмме "єВідновлення".

Что касается первичного рынка, то среди ЖК, где было строительство, наблюдалось очевидное повышение цен, которое в гривне составляло 7-15%.

Динамика может продлиться в 2024 году, поскольку спрос на новое жилье растет, а цены держатся фактически на уровне себестоимости.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине создадут Единый государственный реестр адресов зданий и сооружений. Он станет действенным инструментом борьбы с коррупцией.

Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.