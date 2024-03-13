Недвижимость дорожает — как изменились цены на новое жилье в Киеве

В Киеве подорожала недвижимость на "первичке" — новые цены
В Киеве за год выросла средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке недвижимости. Цена повысилась на 1,4 тыс. грн.
Об этом свидетельствует исследование маркетплейса ЛУН.
Новые цены на первичном рынке в Киеве
Согласно этим данным, в марте 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройке столицы составляет 49,4 тыс. грн. В прошлом году находилось на отметке 48 тыс. грн.
Однако динамика роста цен в течение года в разных сегментах была разной.
Традиционно дороже всего один квадратный метр стоит в центре города. Сейчас цены в разных районах такие:
- Печерский — 85,9 тыс. грн;
- Голосеевский — 50,9 тыс. грн;
- Шевченковский — 60,6 тыс. грн;
- Деснянский — 38,4 тыс. грн;
- Дарницкий — 41 тыс. грн.
Прогнозы по ценам на жилье
По мнению руководителя проекта Perfect Group, эксперта рынка недвижимости Алексея Коваля, спрос на жилье в стране после значительного падения в начале войны возобновлялся весь прошлый год. В 2024-м предполагается еще более активное оживление рынка благодаря госпрограмме "єВідновлення".
Что касается первичного рынка, то среди ЖК, где было строительство, наблюдалось очевидное повышение цен, которое в гривне составляло 7-15%.
Динамика может продлиться в 2024 году, поскольку спрос на новое жилье растет, а цены держатся фактически на уровне себестоимости.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине создадут Единый государственный реестр адресов зданий и сооружений. Он станет действенным инструментом борьбы с коррупцией.
Также в Государственной налоговой службе объяснили, по каким правилам в 2024 году нужно платить налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка. Обычно его начисляют гражданам за предыдущий отчетный год и касается только некоторых владельцев недвижимости.
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